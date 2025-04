Ray-Ban tworzy najpopularniejsze okulary przeciwsłoneczne na świecie. Kochają je gwiazdy, artyści, blogerki i influencerki. Powód? Klasyczne, ponadczasowe wzory z nutką najnowszych trendów. Sprawdź, jakie są modne w tym sezonie i dowiedz się nieco więcej o kultowej marce!

Pierwsze okulary marki Ray-Ban powstały dla lotników. Lata 20-ste XX wieku to dla lotnictwa czas bardzo szybkiego rozwoju. Jednak wraz z postępem pojawiały się problemy związane z osiąganiem niespotykanych do tej pory wysokości. Piloci zmagali się z bólami głowy i nudnościami spowodowanymi blaskiem słońca przy pokonywaniu bardzo dużych odległości.

W 1929 roku generał MacCready poprosił markę Bausch&Lomb o wyprodukowanie okularów dla sił powietrznych, które chroniłyby pilotów przed odbiciami światła i zapewniały maksymalnie dużą widoczność.

Firma zdecydowała się przyjąć to wyzwanie i stworzyła soczewki, które blokowały wysoki procent światła widzialnego. To był pierwszy model okularów z zielonymi soczewkami Anti Glate, które do masowej sprzedaży trafiły w 1936 roku. W ten sposób powstał klasyczny kształt Aviator.

Okulary przeciwsłoneczne na lato 2019 - najmodniejsze modele

Firma Bausch & Lomb doszła do wniosku, że termin Anti Glate jest bardzo ogólny, dlatego w 1937 roku zdecydowała się na zarejestrowanie nazwy Ray-Ban. Dlaczego wybrano taką kombinację? Już sama nazwa ma wskazywać, że okulary skutecznie blokują blask słońca i chronią oczy. Słowo „ray” w języku angielskim oznacza bowiem promień, a „ban” to blokada, zakaz.

Roku później powstał model Shooters z jasnożółtymi szkłami, które były przeznaczone do użycia we mgle. Zostały stworzone z myślą o wędkarzach i osobach zajmujących się polowanie.

Kolejny sukces marka odnotowała w 1952 roku. Wtedy wszedł do sprzedaży kolejny kultowy model - Wayfarer.

Okulary Ray-Ban zyskały ogromną popularność wśród gwiazd Hollywood. Pojawiły się m.in. w filmie „Śniadanie u Tiffaniego” z Audrey Hepburn, „Blues Brothers” z Johnem Belushi'm i Danem Aykroydem i „Top Gun” z Tomem Cruisem.

Nie sposób zapomnieć, że wiele sławnych osób nosi lub nosiło okulary sygnowane logo Ray-Ban. Mamy tu na myśli m.in. Boba Dylana, Marilyn Monroe, Johna F. Kennedy'ego, Madonnę, Michaela Jacksona i Brada Pitta. Chyba wtedy nastąpił również przełom, a zwykli ludzie zaczęli traktować okulary jako modny i stylowy dodatek.

Okulary Ray-Ban najlepiej kupować w sklepach firmowych marki i dobrych salonach optycznych oraz sklepach internetowych. W sieci bardzo często można trafić na podróbki, więc jeżeli decydujecie się na zakup przez internet, to wybierajcie jedynie sprawdzone strony.

Zakup okularów tej marki to spory wydatek, ale Ray-Ban to modowy klasyk, który nie wyjdzie z mody przez wiele lat. Chcąc mieć pewność, że okulary, będą na topie również za rok, warto wbrać ponadczasowy model. To połącznie prostoty, ekstrawagancji i elegancji.

Kultowe modele okularów marki Ray-Ban znajdziesz na następnych stronach galerii!

