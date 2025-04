Już jutro Dzień Kobiet, dlatego tez mamy dla was małe zestawienie modnych wiosną i latem 2014 błyskotek, które możecie zażyczyć sobie z tej właśnie okazji. A może powinnyśmy same sobie sprawić małą przyjemnostkę w tym dniu?

Modna biżuteria na Dzień Kobiet

Najciekawsze według nas propozycje znalazłyśmy w kolekcjach kilku znanych marek. Lilou proponuje piękne medaliony, które dodatkowo możecie ozdobić grawerem. Doskonały pomysł na prezent! Oprócz tego spodobał na się minimalistyczny naszyjnik Wendy Simply You, oraz bransoletka Orlovsky w etnicznym stylu. Zajrzałyśmy również do sieciówek tj. H&M, Glitter, czy Parfois, a tam znalazłyśmy bombowe naszyjniki, bransoletki i kolczyki. Zresztą zobaczcie same nasz wybór!

Zajrzyjcie do naszej galerii z biżuterią na Dzień Kobiet: