Święta to doskonały moment, żeby wyrazić troskę czy uznanie, a także po prostu sprawić przyjemność. Zobacz przygotowane przez nas propozycje na święta 2020.

Prezent dla męża/chłopaka, który swój laptop zabiera wszędzie

Swojemu ukochanemu podaruj skórzany plecak na laptopa, żeby wyglądał tak stylowo, jak na to zasługuje. W czasach, kiedy wiele osób nosi laptopa z pracy do domu i z powrotem, ładny plecak na laptopa przydaje się jak nigdy dotąd. Wybierz model o minimalistycznym kroju, żeby pasował i do jego puchówki, i do bardziej eleganckiego płaszcza.

Osobna zamykana przegroda na laptopa i liczne kieszonki pomogą obdarowywanemu utrzymać porządek w rzeczach osobistych, a odpowiedni rozmiar plecaka – nie za mały, ale też nie w wielkości turystycznej – sprawi, że do środka poza laptopem zmieszczą się wszystkie rzeczy, z którymi nie rozstaje się on na co dzień: kubek termiczny z kawą, coś do czytania, szalik i tym podobne. Możesz być pewna, że ukochany doceni Twój świetny gust, a także dbałość o jego kręgosłup.

Prezent dla taty, zwolennika klasycznego stylu

Portfele nie bez powodu królują wśród prezentów pod choinkę, używa ich przecież każdy niezależnie od wieku. Nie inaczej jest w przypadku taty. Miło jest zacząć nowy rok z nowym portfelem, zwłaszcza jeśli zgodnie z tradycją włożysz do niego grosik lub rybią łuskę na szczęście.

Najlepszym wyborem będzie tu portfel bez ozdób i z najwyższej jakości skóry, ukłon w stronę klasycznej męskiej elegancji. A żeby prezent był naprawdę wyjątkowy, poproś w sklepie o wytłoczenie na nim inicjałów. Taki portfel będzie cieszył obdarowywanego za każdym razem, gdy weźmie go do ręki, czyli wiele razy w ciągu dnia.

Prezent dla brata, który zawsze służy dobrą radą

W te święta uciesz brata parą skórzanych rękawiczek, które nie tylko podkreślą jego wyczucie stylu, ale też zadbają, by było mu ciepło. Bo przecież nic tak dobrze nie izoluje rąk od zimowego chłodu jak skórzane rękawiczki podszyte polarem.

Co więcej, skóra naturalna doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, więc po kilku tygodniach noszenia obdarowywany będzie miał rękawiczki jak spod igły. Te rękawiczki nadadzą się doskonale już na pasterkę lub świąteczny spacer, a czy nie jest przyjemnie móc od razu użyć prezent, który znalazło się pod choinką?

Prezent dla kolegi, którego dawno nie widziałaś

Jeśli na liście do obdarowania masz dawno niewidzianego kolegę lub innego mężczyznę, co do którego gustu nie jesteś pewna, dobrym pomysłem jest drobna skórzana galanteria. Nie sposób nie trafić, gdy kupuje się coś tak uniwersalnego jak skórzane etui na karty kredytowe czy na klucze. Wybierz model pozbawiony ozdób i w dyskretnym stylu.

Zwróć też uwagę na etui na karty kredytowe ze specjalną podszewką blokującą możliwość skanowania danych z kart – doceni to każdy, kto dba o bezpieczeństwo swoich pieniędzy.

Prezent dla chłopca u progu dorosłości

Nieważne, czy to syn, wnuk czy bratanek: każdy bardzo młody mężczyzna potrzebuje dobrego krawata lub muszki i poszetki, żeby wyglądać z klasą, kiedy przyjdzie na to pora. Być może będzie to pierwszy krawat, który ma – a może pierwszy, który naprawdę doda mu elegancji.

Jedwabne dodatki naprawdę nie wychodzą z mody i młody człowiek będzie mógł nosić je wiele, wiele lat, zwłaszcza jeśli wybierzesz ponadczasowe wzornictwo. Nie zdziw się, jeśli za kilka, kilkanaście lat zaskoczy Cię, wkładając krawat od Ciebie już jako całkiem dorosły mężczyzna.