Portfel to dodatek, na który każda kobieta powinna zwracać uwagę. Tak, jak mężczyźni na buty. W związku z tym mamy jeszcze trochę czasu, by sprawić wymarzony prezent przyjaciółce, mamie, czy siostrze. Albo lepiej, by samej zażyczyć sobie coś konkretnego.

W internecie znalazłyśmy mnóstwo modnych, klasycznych portfeli, ale również wykręconych modeli, wśród których na pewno znajdziecie coś dla siebie, czy dla bliskich. Mamy dla was designerskie modele od: DKNY, Paris Hilton, Tommiego Hilfigera, czy Michaela Korsa. Oprócz tego...również i tańsze propozycje, ale może św. Mikołaj okaże się hojny w tym roku?

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z modnymi portfelami: