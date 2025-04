Nazwa firmy wywodzi się z języka starosłowiańskiego i oznacza „naprzód!”. Określenie HAJDE pojawiło się w głowach twórczyń za sprawą starych piosenek harcerskich i muzyki bałkańskiej. HAJDE jest marzeniem, które powstało w sercach dwóch przyjaciółek – Uli Basińskiej i Oli Poławskiej.

Pierwsze produkty HAJDE powstały w 2013 roku w prowizorycznej pracowni na Saskiej Kępie. Obecnie firmę prowadzi Ola. Ula podróżuje po świecie i wyszukuje najlepsze materiały. Siedziba firmy – jej pracownia i sklep - mieści się w przedwojennej willi na Mokotowie, na poddaszu Domu Zabawy i Kultury Dzik.

Produkty od HAJDE są wyjątkowe. Zobacz sama!

W pracowni tworzone są m.in. torby, plecaki, bukłaki, portfele, tytonierki i przyborniki. Każdy produkt HAJDE jest wytwarzany ręcznie i z wysokiej jakości naturalnych materiałów. Powstają z lnu, konopi, bawełny, drewna i metalu.

W pracowni używa się też unikatów przywiezionych z dalekich podróży. Właśnie dlatego w kolekcji znajdziemy szkockie kilty i nepalskie oraz indonezyjskie tkaniny ręcznie zdobione przez lokalną ludność.

Firma stawia na prostotę, jakość i perfekcję. Nie są to jednak tylko dobrze skrojone akcesoria przydatne w podróży. HAJDE to po prostu styl życia.

W ofercie HAJDE znajdziemy też kolekcję ubrań – bluz, kurtek i koszul. One również są inspirowane nieokiełznaną naturą. Każdy element garderoby powstały w pracowni ma swoje „leśne imię”. I tak ubrania nazywają się kolejno: wilk, niedźwiedź, sarna, potok, wiatr czy mgła...

Chodźcie, zabierzemy was do lasu, tam można odetchnąć od zgiełku miasta. Powiew wiatru, mech pod stopami i zapach sosny - to nasze inspiracje. Las to synonim przygody, w którą wyruszamy każdego dnia. Dajcie się porwać!

- dodaje właścicielka