Pierścionek Kate Middleton to przepiękny dodatek, z którym związana jest niesamowita historia. Poznaj ją i najważniejsze: sprawdź, gdzie w Polsce możesz kupić prawie takie same wspaniałe pierścionki!

Historia jak u Kopciuszka, ale bez happy endu

O tym wiedzą chyba wszyscy: pierścionek zaręczynowy księżnej Kate wcześniej należał do matki księcia Wiliama, Diany. Książę Karol pod naciskiem rodziny królewskiej oświadczył się Dianie Spencer, ale nie wręczył jej wtedy żadnego pierścionka! Dopiero, gdy Diana zgodziła się zostać jego żoną, najstarsza londyńska firma przedstawiła przyszłej księżnej katalog pierścionków. Młoda Diana wybrała podobno najskromniejszy model. Pierścień z białego złota z owalnie szlifowanym 12-karatowym szafirem cejlońskim otoczonym 14 małymi brylantami wart był „zaledwie” 65 tysięcy dolarów. Nie przyniósł on jednak Dianie szczęścia, księżna w małżeństwie czuła się bardzo samotna, zmagała się nie tylko z depresją i bulimią, lecz także z długoletnim romansem męża. Zginęła niedługo po swoim rozwodzie, uciekając przed paparazzi.

Zaręczyny Williama i Kate

Tej pary również paparazzi nie odstępowali nawet na krok. O miłosnych wzlotach i upadkach syna Diany rozpisywały się największe światowe magazyny, kiedy więc młody William oświadczył się Kate, wszyscy na chwilę wstrzymali oddech. Dlaczego? Chodziło oczywiście o pierścionek.

Młody następca tronu podobno zabrał pierścionek z królewskiego skarbca i woził do w plecaku przez 3 tygodnie, aż w końcu odważył się i wręczył go pannie Middleton. Dziś podobno zaręczynowy pierścień Kate wart jest już aż 1,44 mln złotych!

To podobno najmodniejszy model pierścionków zaręczynowych na świecie!

Zupełnie się nie dziwimy, że pierścionek zaręczynowy Kate jest jednym z najdroższych pierścionków zaręczynowych, a pierścionki w podobnym stylu to hit ostatnich lat! W Polsce można kupić niemal identyczny i to w bardziej przystępnej cenie.

Pierścionki w stylu Kate: również z białego złota, wysadzane pięknym szafirem i diamentami, znajdziemy w sklepie Apart. Są tak samo eleganckie, co biżuteria zaręczynowa księżnej! Różnią się oczywiście ceną, bo kupimy je już za niewiele ponad 500 zł! Do wyboru mamy pierścionki z okrągłym, eliptycznym, czy kwadratowym szafirem w koronie, który zdobią piękne diamenty.