Poszukiwania idealnego prezentu pod choinkę spędzają wielu z nas sen z powiek. Im bliższa osoba, tym większa presja, bo wydaje nam się, że upominek powinien nie tylko cieszyć – powinien olśniewać. Marka Apart zdejmuje ten ciężar z naszych ramion i udowadnia, że najbardziej liczą się emocje, których symbolem może być wręczony upominek. Wtedy na pewno stanie się pamiątką na długie lata. A jeśli przy okazji zachwyca wyglądem i jakością? Tym lepiej.

Marka Apart wraz ze swoimi ambasadorkami, Małgosią Sochą, Julią Wieniawą, Magdaleną Boczarską i i Moniką Bagárovą udowadnia, że biżuteria z jej portfolio zawsze jest trafionym prezentem. Znajdziemy w nim mnóstwo propozycji zarówno dla lubiącej klasykę mamy, dla kochającej romantyczne klimaty partnerki, jak i dla nie bojącej się modowych eksperymentów przyjaciółki. Postanowiłyśmy wam trochę pomóc i przybliżyć najciekawsze naszym zdaniem naszyjniki, kolczyki, pierścionki i bransoletki z oferty marki – w różnym stylu i rozmaitych przedziałach cenowych. Łączy je jedno: dzięki nim na twarzach bliskich nam osób zagości szeroki i szczery uśmiech. Tę magię świąt doskonale ilustrują wyjątkowe zdjęcia Marcina Tyszki.

Szlachetna elegancja

Macie wśród bliskich fankę stylu Małgosi Sochy, czyli ponadczasowej klasyki? Na pewno pokocha jej biżuteryjne wybory. W jednej z odsłon aktorka zdecydowała się na złoty total look. Do połyskliwej sukni z wycięciami założyła naszyjnik i bransoletkę o misternych złotych splotach, które olśniewają wyrafinowaniem i jubilerskim kunsztem. Podobny, choć trochę skromniejszy motyw pojawia się na kolczykach kołach z kolekcji Simple, a dopełnieniem tego biżuteryjnego kwartetu jest wysadzany białymi cyrkoniami pierścionek z okrągłym kamieniem. Dzięki takim dodatkom można wyglądać bardzo glamour, a jednocześnie delikatnie i zwiewnie.

Równie szlachetnie, elegancko i... świątecznie prezentuje się połączenie srebra i granatu. Małgosia Socha pokochała srebro ozdobione białymi i ciemnoniebieskimi cyrkoniami. Długie wiszące kolczyki tworzą wyrazisty zestaw z zawieszką, bransoletką i pierścionkiem, ale warto dodać do niego np. delikatny naszyjnik i bransoletkę z kuleczkami oraz ... jeszcze więcej pierścionków – to trend, który ma się świetnie od kilku sezonów. Akcenty kolorystyczne przyciągają wzrok i pięknie rozświetlają każdą formalną stylizację. To propozycja dla miłośniczek elegancji, które nie boją się odważnych motywów.

Nowoczesna energia

Stylizacje Julii Wieniawy to dowód, że biżuteria Apart jest idealnym prezentem dla kobiet o nowoczesnym podejściu do mody. Kolekcja Stars wydaje się wprost stworzona dla miłośniczek astrologii, które lubią bawić się swoim lookiem. Ma w sobie dużo lekkości i humoru. Julia założyła srebrną biżuterię z detalami w kształcie gwiazd i księżyców ozdobionych białymi cyrkoniami oraz niebieskimi kamieniami. Zgodnie z dewizą „im więcej, tym lepiej” zestawiła ze sobą po kilka naszyjników, bransoletek i kolczyków. Efekt jest spektakularny. To dodatki, które można nosić w dowolnych konfiguracjach zarówno na co dzień, jak i podczas wielkich wyjść.

Julia Wieniawa uwielbia też styl glamour i vintage, które korespondują z nowoczesnym minimalizmem. Przeciwieństwa się przyciągają, również w świecie biżuterii. Spektakularne srebrne skrzydła w formie kolczyków i zawieszki to bardzo mocny akcent, który sprawia, że obok takiej stylizacji nie można przejść obojętnie. Idealnym kontrapunktem są dla nich wyraziste srebrne pierścionki o plecionej fakturze, gładkie lub z cyrkoniami. Uszy Julii zdobią nie tylko wiszące kolczyki, ale też dwa minimalistyczne pojedyncze kolczyki i nausznica. Look domykają delikatne bransoletki – srebrna taśma i fasolki nawleczone na cienki łańcuszek. Takie dodatki świetnie kontrastują z ciemnym ubraniem.

Luksusowy blask

Magdalena Boczarska słynie ze świetnego stylu i zamiłowania do klasyki z subtelną nutką luksusu. Odzwierciedlają to jej biżuteryjne wybory. Srebro z perłami to zawsze dobra decyzja, szczególnie w towarzystwie iskrzących cyrkonii. Takie połączenie doda lekkości i blasku formalnej stylizacji, a jednocześnie przyciągnie wzrok. Przepiękne i oryginalne wiszące kolczyki z dużą perłą tworzą zestaw z elegancką zawieszką. Są już na tyle wyrazistymi akcentami, że wystarczy dodać do nich delikatne bransoletki z perełkami i pierścionki z cyrkoniami, aby uzyskać spektakularny efekt.

Prezentowanym strzałem w dziesiątkę dla fanek żółtego złota będą wybrane przez Magdę Boczarską dodatki, które zachwycają formą i fakturą. Nie potrzebują już żadnych ozdób. Wystarczy spojrzeć na cudowne kolczyki w kształcie łezki. Ich gładka powierzchnia świetnie kontrastuje z naszyjnikami i bransoletkami o oryginalnych splotach – przypominających strukturę kłosa zboża lub delikatne ogniwa łańcucha. To ponadczasowa biżuteria, która posłuży latami, a do tego pasuje do większości stylizacji.

W te święta wybierzmy prezent, który stanie się symbolem bliskości i więzi między wami a waszymi bliskimi. I taki, który pomieści w sobie całą magię świąt – tak, jak robi to biżuteria Apart.

