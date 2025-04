Wszystkie kochamy pastele, dlatego nie może w naszej szafie zabraknąć letnich modeli toreb. Letnich? Czyli w weselszych kolorach, czernie i brązy chowamy do października na dnie szafy. Przyszedł czas na weselsze odcienie. Przed wami 27 najciekawszych naszym zdaniem modeli toreb, które w fantastyczny sposób uzupełnią sezonowe looki.



Pastelowe torby są piękne!

Na wirtualne zakupy wybrałyśmy się do popularnych sieciówek: River Island, New Look, H&M, Parfois, czy F&F mają w swojej ofercie kilka ciekawych modeli. Polskie marki tj. Taranko, czy Wittchen latem 2014 proponują mnóstwo modeli, które z chęcią znalazłybyśmy u siebie w szafie. A na koniec kolejna dawka patriotyzmu. Mum & Co., Loft37 i Sabrina Pilewicz latem także kochają delikatne odcienie pasteli. W ich ofercie znalazłyśmy kilka fantastycznych modeli. Przekonajcie się same!



