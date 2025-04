Pastele są wciąż na czasie! Dlatego żeby ułatwić wam wiosenne i letnie zakupy zrobiłyśmy niewielki przegląd najmodniejszych naszym zdaniem butów w tych odcieniach. Pamiętajcie, że musimy odróżniać swoje looki od tych, które nosimy jesienią i zimą. W końcu za dużo ponurości widać na polskich ulicach.

Buty w pastelowych odcieniach to odpowiednie uzupełnienie stylizacji na ciepłe dni, a także pastelowych total looków. Mamy dla was kochane przez wiele gumowe modele od Melissy, szpilki, sandały, koturny i baleriny. Wszystko to i wiele więcej znajdziecie w naszej galerii załączonej poniżej. Ceny naszych znalezisk zaczynają się już od 39 złotych. Na pewno znajdziecie coś dla siebie!

1 z 31 Pastelowe buty Neovision, cena ok. 179 zł

2 z 31 Pastelowe buty Mel by Melissa, cena ok. 159 zł

3 z 31 Pastelowe buty New Look, cena ok. 129 zł

4 z 31 Pastelowe buty Loft37, cena ok. 450 zł

5 z 31 Pastelowe buty Aldo, cena ok. 279 zł

6 z 31 Pastelowe buty Mel by Melissa, cena ok. 159 zł

7 z 31 Pastelowe buty F&F, cena ok. 79 zł

8 z 31 Pastelowe buty Loft37, cena ok. 450 zł

9 z 31 Pastelowe buty Carry, cena ok. 39 zł

10 z 31 Pastelowe buty Centro, cena ok. 99 zł

11 z 31 Pastelowe buty Mel by Melissa, cena ok. 302 zł

12 z 31 Pastelowe buty Loft37, cena ok. 450 zł

13 z 31 Pastelowe buty Baldowski, cena ok. 400 zł

14 z 31 Pasteowe sandały Neovision, cena ok. 164 zł

15 z 31 Pastelowe buty Loft37, cena ok. 450 zł

16 z 31 Pastelowe buty Neovision, cena ok. 135 zł

17 z 31 Pastelowe buty Mel by Melissa, cena ok. 147 zł

18 z 31 Pastelowe buty Carry, cena ok. 39 zł

19 z 31 Pastelowe buty Neovision, cena ok. 199 zł

20 z 31 Pastelowe buty Stylowebuty.pl, cena ok. 119 zł

21 z 31 Pastelowe buty New Look, cena ok. 99 zł

22 z 31 Pastelowe buty Aldo, cena ok. 189 zł

23 z 31 Pastelowe buty F&F, cena ok. 89 zł

24 z 31 Pastelowe buty River Island, cena ok. 229 zł

25 z 31 Pastelowe buty Gino Rossi, cena ok. 369 zł

26 z 31 Pastelowe buty Stylowebuty.pl, cena ok. 129 zł

27 z 31 Pastelowe buty Neovision, cena ok. 165 zł

28 z 31 Pastelowe buty New Look, cena ok. 129 zł

29 z 31 Pastelowe buty Loft37, cena ok. 420 zł

30 z 31 Pastelowe buty Mel by Melissa, cena ok. 283 zł