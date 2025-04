Jak już dobrze wiecie pastele to hit lata 2014! Nosimy pastelowe sukienki, buty i torebki. Dzisaj zajrzałyśmy do sklepów żeby wybrać dla was najmodniejsze pierścionki, naszyjniki, bransoletki i kolczyki. W naszym przeglądzie znajdziecie modele z popularnych siecówek i te z wyższej półki: Tous czy Berries&Co.

Pastele lato 2014

W tym sezonie pastele nosimy od stóp do głów, w nich nie można wyglądać źle. Masywny naszyjnik nada charakteru całej stylizacji, kolczyki i bransoletki bądą przysłowiową wisienką na torcie. Nie bójcie bawić się modą!

