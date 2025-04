W otoczeniu niezwykłego i surowego pejzażu otaczającego wulkan Teide, usytuowany na Teneryfie, stanowiącym scenariusz wiosenno-letniej kampanii marki Parfois, marka skupia swoją uwagę na młodej modelce Rianne Haspens, przed obiektywem argentyńskiego fotografa Rodrigo Carmuega, na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Efekt? Niesamowity!

Reklama

Parfois na wiosnę i lato 2016

Brand przedstawia nam różnorodność swoich produktów stanowiących kolekcję i prezentuje 4 różne ścieżki, tak jakby to były 4 różne podróże. Mają one prowadzić do różnych rodzajów kobiet: romantycznego, kwiecistego i dziewczęcego – miejskiego i młodzieżowego – nowoczesnego, minimalistycznego i wyrafinowanego a także zupełnie etnicznego, folklorystycznego i plemiennego.

fot. Prafois

Reklama

W podróży bez końca, marka zabiera nas na cztery różne ścieżki wiodące ku czterem różnym miejscom, które to mogą być częścią każdej kobiety ukazując nam jedną kobietę, która nie musi nikomu niczego udowadniać, ewentualnie tylko sobie samej.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Nasz hit! 13 czapek na mroźne dni Zapomniany gadżet, który wraca do mody 15 par seksownych kozaków na obcasie