Przed nami załamanie pogody, a co za tym idzie deszczowe dni. W związku z tym mamy dla was przegląd parasolek z polskich sieciówek, które mogą stać się supermodnym gadżetem jesiennych stylizacji. Od klasycznych modeli w jednym kolorze, przez kratę i zabawne wzory. Wszystko to i wiele więcej znajdziecie aktualnie w sklepach.

Modne parasolki na jesienne dni

Naszym absolutnym hitem jest parasolka z Topshop z motywem kota. Intensywne kolo i zabawny fotonadruk na pewno sprawdzi się przy wielu lookach. Drugim typem redakcji jest czarna parasolka z uszami z jesiennej kolekcji Mango. Klasyka z ekstrawaganckim dodatkiem jest naszym hitem! A wam, która najbardziej przypadła do gustu?

