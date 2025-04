W sezonie wiosenno-letnim oryginalne torebki w ciekawych kształtach to hit! Kiedyś kojarzące się z małymi dziewczynkami, teraz wkraczają na salony. Torebki w kształcie butelki Chanel No.5, książki, czy ust lansują największe gwiazdy na świecie i w Polsce. W związku z tym przygotowałyśmy zestawienie najciekawszych według nas modeli.

Zabawne torebki na wiosnę i lato 2014

Torebki w kształcie głowy psa, czy arbuza kupicie, m.in. w Aldo, czy New Looku. Dodatki w ekstrawaganckich kształtach dostępne są również w sklepach internetowych. Dla porównania do naszej galerii dodałyśmy zarówno modele z sieciówek, jak i te projektu Lanvin, czy Charlotte Olympii. Jesteśmy pewnie, że te spośród was, które cenią sobie oryginalne dodatki zakochają się w nich bez granic. Do dzieła, bawmy się modą!

Zajrzyjcie do naszej galerii z oryginalnymi, zabawnymi torebkami: