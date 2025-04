Opowiedz nam o swoich marzeniach i wygraj bransoletkę Chou Chou!

ChouChou, czyli popularne bransoletki powstające z francuskich aksamitek i wstążek, pokochały gwiazdy. Pasują do każdej stylizacji. Producentom chodzi o to, by przypominały nam coś, do czego dążymy w życiu. Nasze marzenia i cele. Teraz mogą być twoje!