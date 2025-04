Okulary lustrzanki początkowo powstały, by chronić oczy sportowców. Miały zapewniać maksymalne odbijanie świata słonecznego np. w czasie jazdy na rowerze czy podczas biegania. Lustrzane soczewki okazały się na skuteczne, że zaczęły być wykorzystywane w modzie casualowej. Szybko weszły do kanonu ponadczasowych trendów. Jakie są na topie w tym sezonie?

Modne lustrzanki na lato 2019

Okulary przeciwsłoneczne lustrzanki mają kilka zalety: rozświetlają twarz, można się w nich przejrzeć, pasują niemal do każdej twarzy. Klasyczne i ekstrawaganckie - wybór jest ogromny. Co roku pojawiają się coraz to nowe modele.

Szkła mogą mieć różny kolor. Najpopularniejsze są okulary ze srebrnymi lub złotymi soczewkami. Jednak propozycji jest znacznie więcej: od fuksji aż po odcienie miedzi.

Obecnie znane marki oferują sporo modeli z okrągłymi oprawkami. Powodzeniem cieszą się również tzw. kocie oczy oraz inne wzory stylu glamour.

Najważniejsze trendy to m.in.:

Stylowe okulary lustrzanki znajdziesz na następnych stronach!

