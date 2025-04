Kultowe pilotki to najpopularniejszy model okularów przeciwsłonecznych. Cieszy się tak dobrą sławą, że kochają go gwiazdy show-biznesu.To wzór unisex, który mogą nosić zarówno panowie, jak i panie. Powstał, by chronić oczy pilotów amerykańskiej armii. Komu będzie dobrze w słynnych aviatorach? Jakie modele są obecnie najmodniejsze? Przeczytaj!

Powstanie okularów pilotek wiąże się z historią amerykańskiego lotnictwa. Początkowo słynne oprawki niewiele miały wspólnego z modą. Stworzyła je w 1929 roku firma Bausch&Lomb, którą poproszono o zaprojektowanie okularów, które będą chronić pilotów przed dolegliwościami spowodowanymi ekspozycją na promieniowanie UV. Szkła miały zapewniać maksymalną ochronę, a oprawki - nie ograniczać pola widzenia.

Tak powstały słynne aviatory (od angielskiego słowa aviator, czyli lotnik). Model świetnie się sprawdził nie tylko w przypadku wojskowych. Szybko spodobał się cywilom, którzy zaczęli marzyć o podobnych okularach.

fot. ONS.pl/ Na zdjęciu: Amy Johnson

W 1937 roku plotki trafiły do masowej sprzedaży za sprawą marki Ray-Ban. Od tej pory cieszy się niesłabnącą popularnością. Wciąż jest jednym z najchętniej kupowanych wzorów okularów przeciwsłoneczny

Fenomen pilotek polega na ich uniwersalności i ponadczasowości. To okulary, które pasują każdemu bez względu na płeć, wiek i kształt twarzy. Ich kształt współgra niemal z każdym typem urody. Dobrze będą w nich wyglądać osoby o rysach: okrągłych, ostrych, drobnych i pełnych.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Warto mieć na uwadze, że słynne aviatory mają wiele wariantów, które nieznacznie różnią się między sobą. Należy przymierzyć wiele modeli, by wybrać ten, w którym będziemy wyglądać najkorzystniej.

Pilotki wciąż uznawane są bardzo stylowe okulary przeciwsłoneczne. Co sezon pojawiają się nieco unowocześnione wersje. Jednak najmodniejsze są klasyczne aviatory, czyli w metalowych oprawkach.

Zainteresowaniem cieszą się również wzory z lustrzanymi soczewkami, czarne, a także z kolorowymi szkłami: żółtymi, różowymi lub w innych barwach.

Wielbiciele minimalizmu pokochają pilotki w czarnych, prostych oprawach w męskim stylu. Ich fenomen polega na tym, że świetnie wyglądają w nich kobiety i mężczyźni.

Na kolejnych stronach prezentujemy najmodniejsze modele pilotek znanych marek!

