Latem nie obejdziemy się bez okularów przeciwsłonecznych. A jednym z najmodniejszych wzorów nadchodzącego sezonu są oversize'owe lennonki. Okrągłe okulary pojawiły się na kilkunastu pokazach mody, noszą je gwiazdy i kochają styliści. To chyba wystarczający powód by znalazły się one w naszych garderobach...?

Okrągłe okulary hitem lata 2015

|Od lewej: Art University Glasgow, Karen Walker, Burani|

Im większe okulary tym lepiej? Tak! Nie tylko dlatego, że dzięki nim czujemy się komfortowo nawet bez makijażu. A dlatego, że wyglądamy w nich jak prawdziwe gwiazdy. Jednak mamy dobrą wiadomość również dla miłośniczek klasyki. Niewielkie lenonki znajdziecie również w ofertach wielu sklepów.

W naszej galerii znajdziecie modele okrągłych okularów w najróżniejszej formie i kolorze. Proponujemy wam modele z wyższych półek jak te od Ray-Ban czy AM Eyewear, ale również niedrogie propozycje z sieciówek. Wśród nich znajdziecie te z metką: Camaieu, Zara, Mango, New Yorker czy H&M i F&F.

