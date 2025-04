Oficerki to buty, bez których nie możemy się wręcz obejść. A biorąc pod uwagę panującą modę możemy ze spokojem je nosić przez cały rok. My jednak skupiamy się na zbliżających się mrozach i śniegu. Wtedy to właśnie płaskie i wysokie buty przydadzą się nam najbardziej. Zgadzacie się?

Modne oficerki na jesień i zimę 2014/2015

Przejrzałyśmy oferty sezonowe popularnych marek i znalazłyśmy kilkadziesiąt modeli oficerek, które wam polecamy. Wśród naszych typów znalazły się skórzane modele o wyższych cenach, jak i te tańsze z ekologicznej skóry. Jesienią i zimą wciąż przeważają odcienie czerni i brązu, jednak w sklepach znajdziecie również bordo i beże. Naszym hitem jest połączenie zamszu i wysokiego pomysłu. Jednak ten model sprawdzi się jedynie jesienią, zima szkoda będzie je niszczyć w głębokich śniegach. A, które są waszymi ulubionymi?

