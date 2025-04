W dzisiejszych czasach stale i ze wszystkich stron docierają do nas setki jak nie tysiące informacji. Firma Samsung stworzyła urządzenia, które ułatwią ci funkcjonowanie w życiu a także w świecie technologii – są nimi smartfony Samsung Galaxy S7 i S7 Edge.

Elektroniczne piękno

Każda z nas lubi, gdy jej dodatki są piękne i eleganckie. Smartfony zaprezentowane przez firmę Samsung, będą idealnym dopełnieniem każdej stylizacji. Urządzenia są wyposażone w ekrany o przekątnej odpowiednio 5,1 oraz 5,5 cala, które zostały wykonane ze szkła z efektem 3D i metalu. Te cechy sprawiają, że są one nowoczesne i zjawiskowe niczym biżuteria. Samsung Galaxy S7 lub S7 Edge to idealny wybór jeżeli cenisz sobie elegancję i wytrzymałość.

Do obydwu modeli dostępne są ultranowoczesne i stylowe akcesoria. Najbardziej urzeka etui LED View Cover, które dzięki animowanym diodom LED sygnalizuje powiadomienia oraz inne istotne informacje. Wystarczy przeciągnięć po osłonie, aby wyłączyć alarm lub odebrać połączenie telefoniczne. Jeżeli nie jesteś fanką dotykowych ekranów Samsung przygotował dla ciebie etui Keyboard Cover z doczepianą klawiaturą, która nie wymaga instalacji – wpinasz i gotowe! W ofercie możesz znaleźć m.in.: klasyczną skórzaną obudowę, ładowarkę bezprzewodową czy Euti Clear View Cover, które pozwoli ci cieszyć się unikalnym kształtem i nowoczesnym designem nowego smartfona.

Nigdy cię nie zawiedzie

Smartfon chcesz mieć zawsze z sobą, dlatego ważne jest, aby nadążał za twoim trybem życia. Samsung Galaxy S7 i S7 Edge mają funkcję szybkiego ładowania i hybrydowe gniazdo karty SIM umożliwiające zainstalowanie karty microSD o pojemności do 200 GB, dzięki której twój smartfon nareszcie pomieści wszystkie dokumenty i zdjęcia! Urządzenia wykonane są z najwyższej jakości materiałów i charakteryzują się wysoką odpornością. To smartfony, które będą idealnym dodatkiem dla każdej z nas.

Zachwycające zdjęcia

Marzysz o idealnych zdjęciach w każdych warunkach? Nie możesz obyć się bez codziennego selfie albo prowadzisz bloga pełnego fotorelacji? Możesz zapomnieć o dużych i ciężkich aparatach typu lustrzanka, od teraz twój smartfon będzie robić zdjęcia idealne.

Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge to pierwsze smartfony wyposażone w aparat fotograficzny Dual Pixel, umożliwiający uzyskanie jaśniejszych i ostrzejszych zdjęć nawet przy słabym oświetleniu. Aparat posiada funkcję Motion Panorama, która wprowadza ruch do zdjęć panoramicznych. Dzięki rewolucyjnej technologii Dual Pixel, jaśniejszemu obiektywowi z szerszą ogniskową i większym pikselom czas otwarcia migawki może być krótszy, a autofocus działa dokładniej nawet wtedy, gdy fotografowany obiekt nie jest dobrze oświetlony. Dzięki tym funkcjom uchwycisz każdy dzień swojego życia! Modele będą idealne dla fanek social mediów.

Ochrona S- Guard

Firma Samsung zadbała o bezpieczeństwo swoich klientów. Polega ono na ubezpieczeniu wyświetlacza, przedłużeniu gwarancji aż do 3 lat, możliwości odkupu smartfonu w przyszłym roku oraz zabezpieczeniu danych użytkownika za pomocą aplikacji My KNOX. Wszystkie te usługi są oferowane za darmo do 11 czerwca.

W ramach ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia wyświetlacza firma Samsung zapewnia odbiór i dostarczenie naprawionego urządzenia pod wskazany adres. Aplikacja My KNOX zwiększa bezpieczeństwo danych użytkownika, zabezpiecza smartfon oraz zapewnia zdalne wyszukiwanie lub blokowanie zgubionych urządzeń.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość odkupu telefonu. Wybierając Galaxy S7 lub Galaxy S7 edge będziesz mogła w 2017 roku skorzystać z takiej możliwości i obniżyć cenę nowego produktu o około 1000 zł. Warunkiem skorzystania z odkupu jest zakup dowolnego urządzenia mobilnego Samsung o wartości brutto nie niższej niż 2500 zł.

Wprowadzenie zaawansowanego systemu ochrony nowych smartfonów pozwoli ci cieszyć się ich wyjątkowymi możliwościami bez obaw.