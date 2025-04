Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwane, słoneczne lato. W głowie kłębią się scenariusze bliższych lub dalszych podróży, a twoja garderoba wypełnia się powoli zwiewnymi sukienkami, kapeluszami i stylowym bikini. Nie ważne, czy planujesz zdobywać góry, wygrzewać się na plaży, czy zwiedzać europejskie stolice. Pakując się na wyjazd nie zapomnij, aby w walizce znalazły się dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne, które skutecznie ochronią twoje oczy i nadadzą modnego looku. Tego lata postaw na SOLANO.

Stylowo i nowocześnie

Solano w najnowszej kolekcji New Street Fashion proponuje nam wyjątkowe okulary projektowane z myślą o kobietach nowoczesnych, ceniących sobie wygodę i modny wygląd. Kolekcja inspirowana jest wielkomiejską formą, pełną dynamiki, awangardy i nietuzinkowych połączeń stylów. We wzornictwie znajdziemy wiecznie modny jeans, odważne kompozycje dwukolorowe na froncie z efektem trójwymiarowym, geometryczne kształty, półprzezroczyste warstwy kolorów nakładanie na siebie, metalowe zdobienia w postaci nitów, czy okulary z drewna. Bogaty wybór okularów pozwoli tobie na dopasowanie wymarzonego modelu, który nada charakteru każdej letniej stylizacji.

Bezpieczne lato

Okulary przeciwsłoneczne to nie tylko modny gadżet, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa dla Twoich oczu. Wszystkie modele posiadają filtry UV 400, które chronią w 100% przed szkodliwymi promieniami oraz zostały wyposażone w soczewkę polaryzacją TAC, skutecznie blokującą odbicia światła. W swojej aktualnej ofercie Solano nie zapomina także o osobach z wadą wzroku. Marka wychodzi z propozycją opraw korekcyjnych wzbogaconych o nakładkę przeciwsłonecznych clip – on. Nakładki mają wbudowany magnes i doskonale dopasowują się do kształtu opraw, żegnając raz na zawsze problem związany z kupnem okularów przeciwsłonecznych. Dzięki swoim właściwościom okulary przeciwsłoneczne Solano dostępne są wyłącznie w profesjonalnych miejscach, tj. salonach i zakładach optycznych. Zaawansowana technologia soczewek i wysoka jakość materiału zapewniają profesjonalną ochronę dla twoich oczu w każdych warunkach.

Pełną listę dostępnych modeli znajdziecie na stronie marki Solano.

