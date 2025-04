Shopper bag czyli torebka wzorowana na pakownej, materiałowej torbie na zakupy – od kilku sezonów jest ulubionym dodatkiem każdej fashionistki

Reklama

Na czym polega fenomen shopperki?

Jest duża – bez trudu pomieści najróżniejsze drobiazgi bez których nie możemy się obejść. A że jest ich coraz to więcej (notes, kalendarz, ulubione czasopismo, smartfon, pękata kosmetyczka...) – stanowczo potrzebujemy dużej torby!

– bez trudu pomieści najróżniejsze drobiazgi bez których nie możemy się obejść. A że jest ich coraz to więcej (notes, kalendarz, ulubione czasopismo, smartfon, pękata kosmetyczka...) – stanowczo potrzebujemy dużej torby! Wygodna – ma na ogół średniej długości rączki, które pozwalają na noszenie jej zarówno na ramieniu, jak i w ręku. Przydaje się to najczęściej przy buszowaniu po sklepach. Są też shopperki, które mają krótkie rączki i dopinany do nich długi pasek – wtedy to ty decydujesz, jak je nosić.

– ma na ogół średniej długości rączki, które pozwalają na noszenie jej zarówno na ramieniu, jak i w ręku. Przydaje się to najczęściej przy buszowaniu po sklepach. Są też shopperki, które mają krótkie rączki i dopinany do nich długi pasek – wtedy to ty decydujesz, jak je nosić. Ma prosty fason – dzięki temu pasuje do różnych stylizacji, zarówno codziennych, jak i bardziej eleganckich.

Czy to torba dla każdego?

Jest duża, dlatego pasuje kobietom o proporcjonalnej budowie (przy sporej nadwadze dodatkowo optycznie obciąży sylwetkę). Shopperkę powinny też wybrać panie wyższe (filigranowe, niskie panie z dużą torbą też nie prezentują się najlepiej).

Jaką shopperkę wybrać?

Jeśli zależy ci na eleganckiej torebce, którą będziesz mogła nosić do pracy lub popołudniowe spotkanie, postaw na shopperkę ze skóry (prawdziwej lub sztucznej) o minimalistycznej formie, bez zbędnych zdobień. Gdy znudzi ci się jej prostota, zawsze możesz doczepić do niej breloczek lub zawiązać na rączce kolorową apaszkę.

Czarna shoperka Zara, cena ok. 159 zł, różowa torebka Mohito, cena ok. 139,99 zł, szara torebka Sinsay 49,99 zł/fot. screen instagram

Jesteś aktywną i szaloną kobietą? Nie pracujesz w korporacji lub szukasz torby na weekendy i wolny czas? Ciebie zainteresować powinny niebanalne modele uszyte np. z dżinsu lub plecione, w formie koszyka. Shopperki mogą też być z ortalionu lub plastiku.

Pleciona torebka Zara, cena ok. 139 zł, dżinsowa torebka Sinsay, cena ok. 39,99 zł, czarna torebka H&M, cena ok. 79,99 zł, niebieska torebka Solar, cena ok. 229 zł/fot. screen instagram

Więcej modnych ubrań i dodatków na wiosnę 2018:

Reklama

Ubrania zdobione tym motywem będą hitem nadchodzących miesięcy! O jaki wzór chodzi?Coś dla prawdziwych fashionistek! 7 najważniejszych trendów sezonu wiosna-lato 2018To będzie na topie! Znamy najmodniejsze wzory na wiosnę i lato 2018