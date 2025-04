Dawniej naszyjniki noszono wyłącznie do wieczorowych kreacji, by przyozdobić głębokie dekolty wyszukanych sukien. Dziś, wyrazista biżuteria, wciąż gości wśród topowych trendów mody wieczorowej, lecz zyskała swoje miejsce również w modzie casualowej. Hitowym trendem jest noszenie jej do codziennych stylizacji, bazujących na dżinsach i t-shirtach. Zwykła biała bluzka będzie wyśmienitym tłem dla tego oryginalnego dodatku!

Nowoczesny w żywym kolorze

Mięta, koral, limonka, a może kolaż kolorów? Taki energetyczny dodatek doskonale wpisze się w trendy na wiosnę i lato 2013. Wprost idealnie komponuje się z paskami (będą hitem tego sezonu!), geometrycznymi wzorami czy intensywnymi kolorami. Zobaczcie, jak kolorowe naszyjniki damskie długie noszą zagraniczne blogerki!

Stylowy z kryształkami

Naszyjnik z kryształkami lub kolorowymi kamyczkami, inspirowany klasyczną biżuterią to propozycja dla dziewczyn, które cenią sobie elegancję, styl retro lub minimalizm, wzmocniony jednym, wyrazistym akcentem. Taki naszyjnik to dodatek, który z pewnością posłuży dłużej niż przez jeden sezon!

Jak noszą to gwiazdy i celebrytki?

Dawniej to gwiazdy wyznaczały trendy. Obecnie to co najbardziej "hot" lansują najpierw modowe blogerki, a dopiero później pojawia się to na czerwonych dywanach. Zobaczcie, jak moda na strojne naszyjniki prezentuje się na salonach!

Emma Stone, do "małej czerwonej" wybrała ozdobny naszyjnik wykonany techniką sutasz. Co sprawiło, że stylizacja prezentuje się klasycznie, elegancko i z charakterem! Podobne naszyjniki, kolczyki a nawet bransoletki znajdzie w wielu polskich sklepach internetowych i pracowniach artystycznych.

Beata Sadowska postawiła na miejski look z nutką stylu glamour. Skórzana, rozkloszowana spódnica, szary top oraz naszyjnik w kolorze złota w połączeniu z modnym koczkiem i makijażem typy smokey eyes wygląda super!

Marta Żmuda-Trzebiatowska wybrała białą bluzkę w połączeniu z naszyjnikiem w pastelowych kolorach. Kobieco i dziewczęco! W sam raz na wiosnę!

Stylizacja Pauliny Tomorowskiej doskonale wpisuje się w trendy na wiosnę! Jasny odcień koloru turkusowego będzie jednym z najmodniejszych kolorów tego sezonu!