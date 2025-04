Ostatnio dokonaliśmy przeglądu dodatków, dlatego dziś zajmiemy się najważniejszym kobiecym atrybutem - torebkami! Duże, małe i kopertówki sprawdzają się w różnorakich sytuacjach. Zobaczmy, co ciekawego oferują poszczególne marki.

Zobacz kolekcję najmodniejszych torebek na jesień 2011!

Najmodniejsze torebki sezonu lansują w kilku trendach - glam, lata 70-te oraz retro. Oferty na tynku są na tyle zróżnicowane, że każda z nas odnajdzie coś dla siebie i dla swoich skarbów, które znajdą miejsce w nowej torebce. Zgodnie z obowiązującymi trendami modne są jasne kolory oraz kilka soczystych błękitów oraz zieleni. Miejscami pojawia się pomarańcza, a niektóre z torebek zostaną przyozdobione haftowanymi kwiatami. Dla tych, co poszukują czegoś oryginalnego pojawią się ciekawe kolekcje młodych polskich projektantek. Zobaczmy więc, co ciekawego i można odnaleźć w galeriach handlowych oraz internecie.

H&M

H&M 2011/2012

Marka H&M skupiła się na zróżnicowanych ofertach, torebki nie są więc wyjątkiem. Mimo dominujących tam trendów lat 70-tych, torebki mienią się zupełnie innymi trendami. W sklepie tej marki odnajdziesz podręczne torbeczki w kształcie serca jak i futrzana torbę na styl pokazów Chanel.

Zara

Zara 2011/2012

Znana marka Zara zdecydowała się na kilka głównych trendów - lata 70-te, rockowe oraz elegancję w stylu retro. Dlatego oferowane przez nich dodatki i torebki są piękne, przemyślane i dobrze wykonane. Na uwagę zasługują musztardowe elementy torebek, urocze frędzle, ćwieki, pikowania a także gładka strukturą skóry. Odnajdziesz tam również szalenie modny kolor nadchodzących sezonów - turkus i pomarańcz.

Reserved

Reserved 2011/2012

Torebki od Reserved oddały się trendom retro. Całość kolekcji utrzymuje się w spójnej kolorystyce brązów, szarości i czerni, dzięki czemu doskonale odnajdzie się w aktualnym asortymencie innych ubrań. Co ciekawe, pojawiają się propozycje z nadrukowanymi kwiatami, które spełnią się nie tylko jesienią i zimą, ale również wiosną.

Stradivarius

Stradivarius 2011/2012

Marka Stradivarius jest pod sporym wpływem inspiracji młodzieżowych oraz lat 70-tych. Odnajdziesz tam torebki w pasy, worki oraz popularne w modzie ulicznej teczki. Jest również kilka bardziej eleganckich propozycji, które z pewnością nadadzą się na bardziej oficjalne wyjścia.

Pull & Bear

Pull & Bear 2011/2012

Listy, koszyczki i kilka torebek - saszetek inspirowanych wczesnymi latami 90-tymi znajdują się w popularnej marce Stradivarius. Nie brakuje tam również torebek na styl retro, które doskonale komponują się z dziewczęcymi stylizacjami.

River Island

River Island 2011/2012

Marka River Island co roku oferuje niezmiernie ciekawe i nieco ekscentryczne dodatki za sprawą najnowszych trendów z wybiegu, na których się wzoruje. Dla ceniących oryginalność pojawiają się torebki z piórami, frędzlami oraz ciekawymi aplikacjami.

Aldo

Aldo 2011/2012

Zdecydowanie bardziej gustowne i elegiackie propozycje znajdują się w skalpach marki Aldo. Torebki wykonane są ze sporą dokładnością i mienią się najmodniejszymi kolorami nadchodzącego roku. Warto również zwrócić uwagę na torebki-teczki, które zastąpią nudne aktówki.

Gino Rossi

Gino Rossi 2011/2012

Bardzo ciekawe propozycje znajduj się w znanej marce Gino Rossi. Torebki są sporych rozmiarów a ich kształty są proste i klarowne, dzięki czemu długo będą się opierać zmiennym trendom. Jeśli więc szukasz czegoś na dłużej, to zapoznaj się ich ofertą.

Prima Moda

Prima Moda 2011/2012

Torebki od Prima Mody są przede wszystkim obszerne. Jeśli więc poszukujesz czegoś, co pomieści spory niezbędnik to ta kolekcja jest stworzona z myślą o tobie.

New Yorker

NewYorker 2011/2012

Oferta od New Yorker'a nie jest zbyt obszerna, ale nadrabia to konkretami. Torebki są doskonale wyselekcjonowane w trendach i posiadają przystępna cenę. Najciekawiej prezentują się kilku kolorowe propozycje oraz ciemne błękity.

Wittchen

Wittchen 2011/2012

Torebki od marki Wittchen zostały zdominowane przez chłodna kolorystykę oraz miodowe brązy. Całość kolekcji jest obszerna, a torebki posiadają niezliczone kieszonki i zakamarki, które z pewnością posłużą kobietom bardzo zorganizowanym.

Mango

Mango 2011/2012

Tego roku torebki od Mango mienią się zarówno kolorami, jak i trendami. Odnajdziesz tam najróżniejsze rozmiary od masywnych toreb po malutkie i poręczne kopertówki. Na uwagę zasługują połyskliwe, zdobione i pikowane wersje. Nie możesz też ominąć szalenie modnych gadzich skór, które w tym sezonie nabierają chłodnych kolorów.

Solar

Solar 2011/2012

Torebki marki Solar oscylują w granicach elegancji oraz dziewczęcości, świadczy o tym doskonale wykonanie oraz urocze dodatki takie jak np. kokardy. Dla kobiet poszukujących odrobiny orientu, Solar zaoferował proste torebeczki wykonane w prostej stylistyce japońskiej.

Top Secret

Top Secret 2011/2012

Marka Top Secret skupiła się na praktycznej prostocie, dlatego też ich torebki są bardzo skromne, ale nadrabiają to objętością oraz pojemnością. Jeśli więc szukasz czegoś, co pomieści wszystkie kobiece bibeloty, zapoznaj się ich propozycjami.

In Wear

In Wear 2011/2012

Kilka klasycznych propozycji wykonanych w czerni, odnajdziesz w propozycji dodatków od marki In Wear. Do wyboru są wersje mniejszych, ale długich kopertówek z naszywanym zdobieniom z czarnych koralików oraz spore torby na styl rockowy.

Caterina

Caterina 2011/2012

Tekstura gadziej łuski opanowała niemal każdą propozycję torebek od marki Caterina. Panuje duża rozbieżność kolorystyczna, co daje szerokie pole wyboru oraz ciekawe zestawienia materiałów, nie tylko skórzanych. Torebki są wykonane z sporą dokładnością, co odbija się na ich cenie.

Szafomania

Szafomania 2011/2012

Propozycje od Szafomanii są bogate we wzory. Oferowane przez nich torebki i kopertówki mienią się różnorakimi kolorami oraz ich deseniami. Pojawiają się kwiaty, mozaiki i floresy. Jeśli więc szukasz przykładowo kopertówki, która będzie główną ozdobą stylizacji, zapoznaj się ich ofertą.

Tosca Blu

Tosca Blu 2011/2012

Kratki i cekiny znalazły swoje miejsce w marce Tosca Blu. Oferowane torebki lansują się w modnych wersjach wzorów szkockich, a bogato doszywane cekiny skupiają uwagę równie skutecznie co biżuteria. Jeśli więc szukasz czegoś modnego, ale i eleganckiego, zapoznaj się z ich ofertą dodatków na rok 2012

Monnari

Monnari 2011/2012

Torebki od marki Monnari są bardzo proste i skłaniają się ku podobnym kształtom. Miękka skóra oraz zielonkawe sploty przemawiają za ta kolekcją, ciekawe są również wersje wzbogacone u futra.

Pretty Girl

Pretty Girl 2011/2012

Torebki od marki Pretty Girl wyróżniają się gładką formą oraz schludnym szwem wykonanym w jaśniejszej nici. Jeśli więc poszukujesz czegoś, co oprze się przemijającym trendom, i nadaje się doskonale do codziennego ubioru, to zapoznaj się ich ofertą.

Springfield

Springfield 2011/2012

Marka Springfield postawiała na trendy męskie, dlatego ich torebki są proste i wykonane w właśnie tym trendzie. Jednak dla podkreślania projektów, torebki i torebeczki posiadają drobne dziewczęce detale.

Orsay

Orsay 2011/2012

Torebki marki Orsay zaskakują detalami. To właśnie w nich kryję się ich atut, drobne łańcuszki, kieszonki, suwaki stanowią ozdobę sama w sobie. Całość kolekcji skłania się ku uwspółcześnionym trendom retro.

Aryton

Aryton 2011/2012

Kilka, ale sprecyzowanych projektów torebek, znajduje się w najnowszej propozycji marki Aryton. Torebki są wzorowane na latach 20-tych. Jeśli więc szukasz czegoś eleganckiego w ponadczasowym stylu, skieruj się do ich sklepów.

Boudoir on the moon

Boudoir on the moon 2011/2012

Kolekcja oryginalnych torebek od Eli Biryło wyróżnia się od początku do końca. Odnajdziemy tam niezwykle projekty inspirowane ulubieńcami, lalkami oraz tajemniczymi zegarkami. Torebki doskonale odnajdą się w stylizacjach oryginalnych, ale przemyślanych.

Torebki Zuzi Górskiej

Zuzia Górska 2011/2012

A dokładniej, niezwykłe kopertówki odnajdziesz w kolekcji Zuzi Górskiej. Podręczne kopertówki zostały powiększone i sprawdza się nawet na uczelni. Zmieścisz do niej sporo niezbędników i przy okazji wyróżnisz się z tłumu.

Torebki Mai Łagody

Maja Łagoda 2011/2012

Kolekcja Mai Łagody oscyluje w granicach ciekawej tekstury gadziej łuski oraz bardzo klarownej formie samej w sobie. Projekty są przejrzyste i z łatwością wpasowują się w stylizacje miejskie.