W okularach, tak jak i w modzie, trendy zmieniają się wraz ze zmianą sezonu. Projektanci o nich nie zapominają i cały czas aktualizują ich wygląd. Bawią się kształtem, kolorem, materiałem (dostępne są m.in. metalowe, drewniane, plastikowe, bambusowe), dzięki czemu ich noszenie przestało być przykrym obowiązkiem, a stało się przyjemnością. Są jak małe dzieła sztuki. Możemy wyrazić nimi swój charakter i osobowość.

Reklama

W sezonie jesień-zima 2023/2024 mocnym trendem są grubsze, czarne oprawki, w ciemnych barwach, w cętki oraz metalowe. Natomiast, jeśli chodzi o styl, prym wiedzie styl retro. Najmodniejsze są owalne, okrągłe i panto (inaczej Tea Cup).

Zjedź i odkryj najmodniejsze damskie oprawki do okularów na sezon jesień-zima 2023/2024.

Spis treści:

Czarne, grubsze oprawki to klasyk. Są w trendach od lat i nic się nie zmienia w tej kwestii. Mają same zalety — pasują do wszystkich kolorów włosów i oczu oraz do wszystkich stylizacji. Dobrze prezentują przez cały rok, więc będą najlepszą inwestycją.

Jak czyścić okulary, żeby nie było smug? Podpowiadamy

fot. Najmodniejsze damskie oprawki do okularów jesień-zima 2023/2024: czarne/ImaxTree/ AgencjaFree

Bardzo modne są również oprawki intensywnych, głębokich barwach, głównie ciemnozielone, granatowe, czekoladowe i burgundowe. Pięknie komponują się z jesienno-zimową garderobą. Kolor dobierz do koloru oczu, włosów oraz karnacji.

Granatowe będą dobrym wyborem dla osób z czarnymi, szarymi i brązowymi włosami oraz z niebieskimi, piwnymi i brązowymi tęczówkami, ciemnozielone dla rudowłosych z zielonymi lub bursztynowymi oczami, natomiast bordowe pasują do pasm w kolorze ciepłego brązu i kasztanowych oraz piwnych i ciemnobrązowych oczu.

fot. Najmodniejsze damskie oprawki do okularów jesień-zima 2023/2024: w ciemnych barwach/ImaxTree/ AgencjaFree

Mocnym trendem w sezonie jesień-zima 2023/2024 są też oprawki w cętki. Kobiece i bardzo stylowe. Dobrze wyglądają w stylizacjach codziennych, jak i wieczorowych. Jeśli chcesz wyróżnić się z tłumu, to zdecydowanie opcja dla ciebie.

Okulary – dobór do kształtu twarzy i koloru włosów

fot. Najmodniejsze damskie oprawki do okularów jesień-zima 2023/2024: w cętki/ImaxTree/ AgencjaFree

Cienkie, metaliczne oprawki przeżywają prawdziwy renesans. Modne będą zarówno te w stylu retro, jak i w nowoczesnym wydaniu. Pasują każdemu, są efektowne i wyglądają bardzo subtelnie, nawet jeśli są w większym rozmiarze.

fot. Najmodniejsze damskie oprawki do okularów jesień-zima 2023/2024: metalowe/ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Okulary polaryzacyjne - jak działają i jakie wybrać

Okulary pilotki - komu pasują? 7 modnych modeli znanych marek