Kampania z miłością w roli głównej

Radość, serce, czerwień i... miłość. Wśród tych wszystkich symboli Walentynek one - Magdalena Boczarska, Maria Dębska, Małgorzata Socha i Julia Wieniawa. Bohaterki nowej kampanii Apart zatrzymały w kadrze pozytywne emocje, które wyraźne są zwłaszcza w Dniu Zakochanych. Gwiazdy odwiedziły stylizowaną fotobudkę z szyldem Apart.

W kampanii dominują dwa motywy: czerwień i serce. Małgorzata Socha prezentuje romantyczne detale z kolekcji Beads. Magdalena Boczarska zachwyca lekkością, spontanicznością i przede wszystkim stylem. Maria Dębska urzeka biżuterią z symbolem nieskończoności czy zapisem EKG, a Julia Wieniawa ma na sobie zmysłową złotą biżuterię z symbolem serca.

Ambasadorki prezentują przede wszystkim wzory i modele głównie z kolekcji Love Love i Magic Moments. Złote serca z diamentami, łączone z takimi motywami, jak zapis EKG czy nieskończoność to uniwersalne dodatki, które idealnie sprawdzą się na walentynkowy prezent.

Projektanci marki Apart zadbali o to, by kolekcja była różnorodna, tak by każdy mógł znaleźć coś dla swojej Walentynki (albo dla siebie). I tak wśród dodatków znajdziemy propozycje od minimalistycznych i subtelnych zdobień, po bardziej okazałe, i spektakularne modele.

Julia Wieniawa w walentynkowej kampanii marki Apart / fot. Materiały prasowe

Jaką biżuterię wybrać na walentynkowy prezent? Mamy dwie podpowiedzi. Po pierwsze - nich to będzie coś idealnie dopasowanego do ukochanej osoby. Dla minimalistki - coś subtelnego. Dla trendsetterki - coś ultra modnego, najlepiej większego i okazałego. Dla romantyczki - zdecydowanie coś z motywem serca.

A teraz podpowiedź numer dwa. Niech twój prezent będzie wyrazem emocji, miłości, piękna i wieczności. Bo czy nie o to chodzi w Walentynki?

Najmodniejsza biżuteria na Walentynki 2024

Maria Dębska w walentynkowej kampanii marki Apart / fot. Materiały prasowe

To ta prosto z serca i właśnie z motywem serca w roli głównej. Trendy z okazji Dnia Zakochanych są doskonale znane projektantom marki Apart. Efekt ich pracy zachwyca. Biżuteria z symbolicznym motywem to zdecydowanie najbardziej urocze i jednocześnie wpisujące się w trendy podarunki. Na co dokładnie warto się zdecydować?

Bransoletka z linii Beads - zestaw

Wzór AP93-0401; Apart.pl / fot. Materiały prasowe

To coś, co spodoba się wszystkim fankom bransoletek z przesłaniem. Zawieszki w kształcie misia i serca z cyrkoniami sprawiają, że ten dodatek wyraża wszystko, co w Dniu Zakochanych najważniejsze. Miłość, radość, bliskość, troskę. Bransoletka idealnie sprawdzi się do każdej stylizacji i co najważniejsze - zawsze będzie przypominała o ukochanej osobie.

Bransoletka z żółtego złota z diamentami - serce, EKG serca

Wzór 220.348; Apart.pl / fot. Materiały prasowe

To dodatek, który wyraża więcej niż tysiąc słów. Motyw zapisu EKG oraz złote serce z diamentami to symbol miłości i oddania. Sama bransoletka za to jest subtelna i niezwykle kobieca. Świetnie sprawdzi się w duecie z elegancką sukienką, ale i stworzy ponadczasowe połączenie z białym topem i ciemnymi spodniami oraz marynarką.

Złote kolczyki - serca

Wzór K-861.01; Apart.pl / fot. Materiały prasowe

Ten nieodłączny motyw Walentynek doskonale odnajduje się w biżuterii. W kolczykach również. Minimalistyczne kolczyki serca idealnie sprawdzą się dla niepoprawnej romantyczki, ale i osoby, która ceni ponadczasową klasykę. Taki prezent to synonim pamięci, miłości i piękna.

Kolczyki z żółtego złota z diamentami

Wzór 101.129; Apart.pl / fot. Materiały prasowe

Kobiety je uwielbiają. Diamenty - bo o nich mowa - to symbol miłości. Jeśli dla damy swojego serca szukasz czegoś uniwersalnego, a jednocześnie zachwycającego, to z pewnością te wyjątkowe kolczyki będą doskonałym wyborem. Biżuteria wręcz mówi: "Kocham cię". Ze względu na doskonałe połączenie złota i diamentów, kolczyki idealnie uzupełnią zarówno streetowy look, jak i ten na wielkie wyjście.

Złoty naszyjnik z motywem serca

Wzór AP535-4497; Apart.pl / fot. Materiały prasowe

Dwa splecione ze sobą serca - to oczywisty i piękny przekaz, który zawsze będzie przypominał o waszej miłości i nierozerwalnej relacji. Naszyjnik jest niezwykle uniwersalny - z pewnością spodoba się zarówno minimalistce, jak i miłośniczce nieco odważniejszego stylu. Ten ponadczasowy dodatek dopełni casualowy look, ale i będzie doskonale komponował się z sukienką czy eleganckim garniturem.

Naszyjnik z żółtego złota z diamentami - serce, nieskończoność, EKG

Wzór 220.378; Apart.pl / fot. Materiały prasowe

To doskonały wybór dla wszystkich, którzy chcą powiedzieć "kocham cię na zawsze". Motyw zapisu EKG, serca i symbol nieskończoności przemawia do wyobraźni i wybrzmiewa przekazem: "All you need is love!". Naszyjnik będzie idealnym wyborem dla osób ceniących klasykę, doskonałe wykonanie i symboliczne detale, tworzące całość.

Złoty pierścionek serca

Wzór P-1177.01; Apart.pl / fot. Materiały prasowe

Ten subtelny dodatek to walentynkowy hit. Delikatny, minimalistyczny, a jednocześnie piękny i szlachetny, skradnie serce każdej kobiety. Pierścionek podkreśli niejedną stylizację, doda szyku i sprawi, że ukochana osoba będzie zawsze blisko.

Pierścionek z żółtego złota z diamentami - nieskończoność, EKG serca

Wzór 110.870; Apart.pl / fot. Materiały prasowe

Będzie doskonałym uzupełnieniem wspomnianego wcześniej naszyjnika. Pierścionek wyróżnia się nieprzeciętną symboliką i kamieniami, które podkreślają moc nieskończonej miłości.

Magdalena Boczarska w walentynkowej kampanii marki Apart / fot. Materiały prasowe

Miłość można wyrażać na wiele sposobów. Ważne, by robić to każdego dnia, nie tylko od święta. Jeśli jednak chcesz podkreślić siłę uczuć i celebrować Walentynki, to warto zrobić to w piękny i zmysłowy sposób. Biżuteria Apart z pewnością w tym pomoże.

Który dodatek wybierzesz dla ukochanej lub dla siebie samej?

Materiał promocyjny marki Apart.