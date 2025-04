Jeżeli zastanawiacie się, co kupić swojej przyjaciółce, siostrze, mamie lub dziewczynie na Gwiazdkę, pomyślcie o stylowych dodatkach, np. o biżuterii. Taki upominek zawsze sprawi radość, nie tylko w czasie karnawału. Biżuteria oraz pasujące do niej dodatki to prezent bardzo elegancki, który będzie wspaniałym uzupełnieniem wielu stylizacji. Dlatego wyszukałyśmy dla was kilka naprawdę prześlicznych rzeczy. Zobaczcie nasze propozycje!

Delikatne i stylowe

Diamenty to prawdziwy przyjaciel kobiety, nie mogły więc umknąć naszej uwadze boskie kolczyki z białego złota z diamentami Apart. Są subtelne oraz eleganckie, świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na imprezie. Wspaniałym prezentem będzie też srebrna bransoleta W. Kruk, która zachwyca niesamowitym, unikalnym wzorem.

Niedrogim, ale modnym upominkiem może się stać pasek łańcuszek od Parfois. Ma przepiękny, stylowy splot. Wygląda bardziej jak biżuteria niż pasek, dzięki czemu doda szyku każdej stylizacji. Na uwagę zasługuje również subtelna zawieszka z białego złota, którą kupicie w sklepie Świat Złota, a także składający się z trzech wąskich obrączek pierścionek od YES.

Telefon jak biżuteria

Udanym prezentem na Gwiazdkę jest też telefon komórkowy – nowoczesny, pozwalający na korzystanie z wielu aplikacji bez uciążliwych opóźnień. Ponieważ obecnie stanowi on dodatek, taki sam jak torebka czy naszyjnik, warto wybrać model, który oprócz walorów technicznych, dobrze się prezentuje.

Niezwykle stylowy jest z pewnością Samsung Galaxy Note5. To jeden z najbardziej designerskich telefonów na świecie. Połączenie dwóch tafli szkła metalowymi krawędziami wygląda zjawiskowo i pasuje do nawet najbardziej eleganckich dodatków. Przekonajcie się oglądając naszą galerię z przepięknymi upominkami!