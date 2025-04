Zbliżają się Święta dlatego postanowiłyśmy przedstawić wam najnowsze propozycje zegarkowe. W końcu zegarek to taki element naszego stroju, że czasem nie możemy sobie pozwolić na wyjątkowy model, który sobie wymarzyłyśmy. Co innego dostać go w prezencie, prawda? Mamy dla was 47 propozycji męskich i damskich nowości z najnowszych kolekcji znanych marek. Zobaczcie, co proponują marki na ten czas.

Modne zegarki świetnym prezentem świątecznym

Marc Jacobs w swojej kolekcji Marc by Marc Jacobs lansuje klasyki z nutką szaleństwa, podobnie jak Guess. Casio, oprócz kultowego G-Shocka proponuje wiele modeli w bardziej tradycyjnej formie. Oprócz tego modne modele znajdziecie w tańszej formie, np. w sklepach Parfois i F&F. W naszej galerii znalazły się również propozycje z kolekcji takich marek jak: Lacoste, Lorus, Michael Kors i Citizen. Zatem do dzieła! A może zainteresują cię również zegarki damskie hipoalergiczne?

