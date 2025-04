Traperki, które wcześniej były zarezerwowane do chodzenia po górach lub miłośników kultury hip hopowej, teraz wchodzą na salony. Płaskie buty za kostkę to jeden z najmodniejszych modeli na jesień i zimę 2014/2015. Nosimy je zarówno do dżinsów w weekendy, jak i do spódnic maxi na co dzień. Jednym słowem - traperki to must-have!



Modne traperki na jesień i zimę 2014/2015

Buty trekkingowe na pewno kojarzą wam się przede wszystkim z marką Timberland, ktora jak jakiś czas temu New Balance przechodzi swoją 2. młodość. Buty w tym stylu to najróżniejsze kolory i wzory. Klasyczne kanarkowe - ustępują miejsca niebieskościom, fioletowi i różowi.

W sklepach dostępne są zarówno jesienne wersje, jak i te cieplejsze na kożuszku. A kupicie je niemal wszędzie! Od sklepów CCC i Lasocki, przez Timberland, a na Kari i Dr. Martnes kończąc.



