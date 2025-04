Torebka to najlepszy przyjaciel każdej kobiety! Towarzyszy nam każdego dnia i jest urozmaiceniem wielu stylizacji. Mimo że bardzo często nie możemy w niej nic znaleźć to i tak nigdy z niej nie zrezygnujemy. Kiedyś dotarłam do badań, że statystyczna kobieta ma w swojej szafie więcej torebek niż sukienek. Do której grupy się zaliczacie? My mamy zdecydowanie więcej torebek!

Reklama

Modna torebka z wyprzedaży!

Na szczęście trwają jeszcze sezonowe wyprzedaże. To doskonała okazja, żeby kupić nową torebkę, która będzie służyła nam przez wiele lat. Dlatego w naszym zestawieniu znajdziecie modne propozycje z popularnych sieciówek i klasyczne modele z wyższej półki cenowej.

Pewnie wiele z was się z nami nie zgodzi, ale uważamy, że lepiej mieć jedną torebkę dobrej jakości niż 10 wątpliwej. Jeżeli szukacie skórzanej torebki o klasycznym fasonie to koniecznie przejrzyjcie oferty sklepów internetowych - bardzo często znajdziecie w nich atrakcyjniejsze rabaty i większy wybór. Nam ostatnio wpadła w oko czarna torebka marki Furla - ponadczasowa, elegancka i stylowa.

Reklama

Więcej modnych dodatków na co dzień:

19 par beżowych szpilek i balerin

16 par modnych butów z letnich wyprzedaży

10 kolorowych zegarków na lato 2015