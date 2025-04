Torebka to dla większości kobiet dodatek, bez którego nie ruszają się z domu - my również do nich należymy. Przecież możemy wrzucić do niej wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne w ciągu dnia. Telefon, klucze, kosmetyczka, kalendarz, okulary przeciwsłoneczne - to tylko część niezbędnych drobiazgów!

Dlatego przy zakupie torebki bardzo ważna jest je praktyczna funkcja, ale warto zwrócić również uwagę na to, jak wygląda. To dodatek, który potrafi zmienić charakter całej stylizacji. Dzisiaj mamy dla was, aż 14 modeli z najnowszych kolekcji popularnych marek.

Najładniejsze torebki na jesień 2015

Naszą nową miłością jest zamszowa patchworkowa torebka, którą wypatrzyłyśmy wśród najnowszych propozycji marki Zara. Podoba się nam również niezwykle modny worek z intensywnym odcieniu różu. Znajdziecie go w butikach polskiej marki Loft37.

Jednak i tak większość wybranych przez nas fasonów jest w czarnym kolorze - klasyka ponad wszystko. Na szczególną uwagę zasługuje również mała torebeczka na ramię od Liebeskind - znajdziecie ją w sklepie internetowym Zalando.pl. Do grona naszych faworytów należy również srebrny model z Kiomi. Jesteście ciekawe, co jeszcze wpadło nam w oko? Zajrzyjcie do naszej galerii poniżej!

💗💗💗#loft37 #torba #malina #kolormamoc #shoes #bags #onedayinParis Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Loft37 (@loft37) 1 Wrz, 2015 o 11:36 PDT

