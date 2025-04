Chyba każda kobieta popisze się pod stwierdzenie, że nie wyobraża sobie życia bez torebki. To dodatek, który nosimy prawie wszystkie. Torebka jest bardzo praktyczny (możemy wrzucić do niej wszystkie potrzebne drobiazgi, które chcemy mieć zawsze pod ręką) i stylowy (umiejętnie dobrana jest w stanie odmienić charakter całej stylizacji). Dlatego dzisiaj wybrałyśmy dla was wyjątkowe modele, które spodobają się każdej wielbicielce modowych nowinek.

Modne torebki z najnowszych kolekcji

Na naszej liście znalazły się głównie torebki, które dostępne są w popularnych sklepach sieciowych. Nam bardzo spodobał się kuferek zdobiony połyskującymi dżetami z jesienno-zimowej kolekcji Zary. Naszej uwadze nie mogła umknąć również futerkowa kopertówka, którą znajdziecie w Mango. Jednak w swojej szafie chciałabym mieć pomarańczową torebkę zdobioną frędzlami marki Topshop. Dodatkowo jest wykonana z bardzo modnego w tym sezonie zamszu.

W naszej galerii pojawiło się również kilka modeli z wyższej półki. Co powiecie na czarną torbę wyściełaną różowym futerkiem? Znajdziecie ją w sklepach marki Diesel.

