Szalik to niemal całoroczny element naszego stroju. W końcu nawet latem możemy duże modele możemy wykorzystywać je jako narzutkę podczas chłodnych wieczorów przy ognisku. Zimą zaś...no tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. A, że chłody zbliżają się wielkimi krokami warto zaopatrzyć się w szalik. Niezależnie od koloru, czy wzoru ma spełniać jedno zadanie - ocieplać!

W naszej galerii znajdziecie modele, które cenowo startują od ok. 10 złotych. W tym sezonie modne są modele zarówno z wełny, i z innych dzianin. Grubo plecione modele świetnie dopasują się do codziennych looków, a bardziej eleganckie do wyrafinowanych zestawów, np. na wieczór.

Naszym hitem jesieni i zimy są przede wszystkim szaliki damskie szare.

1 z 23 Modny szalik na zimę 2015 F&F, cena ok. 42 zł

2 z 23 Modny szalik na zimę 2015 LEE, cena ok. 89 zł

3 z 23 Modny szalik na zimę 2015 F&F, cena ok. 62 zł

4 z 23 Modny szalik na zimę 2015 New Look, cena ok. 79 zł

5 z 23 Modny szalik na zimę 2015 New Look, cena ok. 59 zł

6 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Caterina, cena ok. 120 zł

7 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Timberland, cena ok. 229 zł

8 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Top Secret, cena ok. 15 zł

9 z 23 Modny szalik na zimę 2015 F&F, cena ok. 49 zł

10 z 23 Modny szalik na zimę 2015 River Island, cena ok. 79 zł

11 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Top Secret, cena ok. 15 zł

12 z 23 Modny szalik na zimę 2015 F&F, cena ok. 59 zł

13 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Kari, cena ok. 29 zł

14 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Top Secret, cena ok. 49 zł

15 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Caterina, cena ok. 120 zł

16 z 23 Modny szalik na zimę 2015 LEE, cena ok. 139 zł

17 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Kari, cena ok. 39 zł

18 z 23 Modny szalik na zimę 2015 New Look, cena ok. 79 zł

19 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Top Secret, cena ok. 10 zł

20 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Top Secret, cena ok. 10 zł

21 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Timberland, cena ok. 189 zł

22 z 23 Modny szalik na zimę 2015 Aryton, cena ok. 349 zł