Przeglądając największe tendencje modowe na ciepłe sezonu roku 2014 natrafiłyśmy na to...Sandały w tym stylu pojawiały się już na pokazach rok temu, jednak z takim natężeniem jeszcze nigdy. Sandały w stylu tych "ortopedycznych" to ulubiony element kolekcji wielu projektantów mody. Na te dziwne, dość niezgrabne buty stawiają w nadchodzących sezonach topowe nazwiska i domy mody. Marc Jacobs, Chloe, Marni, Prada, czy Kenzo to tylko niektóre z nich.

Reklama

Rozumiemy, że moda musi być praktyczna, ale przyzwyczailiśmy się już do tego, że modnie nie znaczy wygodnie lub zdrowo. Okazuje się, że kreatorzy mody stawiają na buty, które nie tylko są modne (bo oni je stworzyli), ale na te które będą dbać o naszą poprawną sylwetkę. A wy jak oceniacie sandały ortopedyczne? Hit pokazów Mediolanu, Nowego Jorku, Paryża i Londynu?

Zobaczcie również:

Reklama

Najmodniejsze wzory wiosny i lata 2014 to...

Przegląd wiosennych nowości w Deichmann

Designerskie torebki z wyprzedaży