Zimą na pewno wiele z was ma ten sam dylemat. Ubieramy się na co dzień inaczej, ale i tak wszystko chowamy pod płaszczem czy kurtką i tak naprawdę codziennie wyglądamy tak samo. W końcu ile zimowych okryć można mieć w swojej szafie? Dlatego mamy dla was pomysł dzięki, któremu chociaż odrobinę urozmaicicie swoje zestawy.

Ekstrawaganckie rękawiczki - hitem zimy 2016

Jak wszystko tak i zimowe looki możemy zmieniać za pomocą dodatków. Czapki, szaliki i...rękawiczki. W sklepach znajdziecie mnóstwo klasycznych modeli, ale coraz częściej w kolekcjach pojawiają się szałowe, ekstrawaganckie wersje. Ozdobione futrem, ćwiekami czy frędzlami. Dzięki nim nawet najbardziej monotonnej stylizacji nadamy modowego smaczku.

fot. FREE Imax/Tree



Wybrałyśmy się zatem na wirtualne zakupy i znalazłyśmy dla was najciekawsze naszym zdaniem propozycje. W naszej galerii znajdziecie 11 par rękawiczek ozdobionych futrem, futrzanymi pomponami, suwakami, ćwiekami i innymi gadżetami. Nasze hity pochodzą z popularnych sklepów, w większości aktualne ceny dotknęła już wyprzedażowa gorączka. Zatem mamy dla was rękawiczki z: Mango, C&A, Wittchen, Andrzeja Jedynaka, Zalando.pl, River Island i Topshop. Zajrzyjcie do naszej galerii!

