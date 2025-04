Wiosna należy do plecaków! To trend, który od jakiegoś czasu stara się przebić na tle bardzo popularnych torebek. Prawdę mówiąc, nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że staną się popularniejsze od klasycznych shopperów. Jednak musimy przyznać, że to bardzo ciekawa odmiana i urozmaicenie, które bardzo się nam podoba! A do tego przypomina nam o beztroskich szkolnych latach.

Reklama

Jeżeli właśnie szukacie modnego plecaka, będziecie miały w czym wybierać! W kolekcjach znanych marek jest ich bardzo dużo. Nam najbardziej podobają się plecaki wykonane z zamszu. Wyglądają elegancko, a do tego są bardziej wiosenne niż te wykonane ze skóry. Możecie poszaleć również z kolorystyką, nam wpadł w oko żółty model z Zary. Jeżeli uważacie, że to zbyt ekstrawaganckie rozwiązanie na co dzień, to noście go w weekendy do mniej oficjalnych stylizacji.

Sprawdź też plecaki damskie do pracy!

Reklama

Zobacz też:

Stylowe sztyblety na przełom sezonów!

Poznaj najmodniejszy sposób noszenia torebki

12 par butów, które powinna mieć w szafie każda kobieta