Chociaż do września zostało jeszcze trochę czasu my już przygotowałyśmy, dla chętnych na nowe trendy - przegląd plecaków. Oczywiście tylko umownie nazywamy je szkolnymi, bo plecaki nosimy nawet do garnituru, czy sukienki.

W tym sezonie, jak można się domyślić przeważają czernie i brązy, jednak w sklepach znajdziecie również pastele, oraz modele w najróżniejsze printy. My po najciekawsze naszym zdaniem modele wybrałyśmy się do takich sklepów jak: CCC, New Look, Ochnik, River Island, Vagabond, czy Mum & Co. Sprawdźcie zatem jakie plecaki będą najmodniejsze w nadchodzących sezonach. Znajdziecie coś dla siebie?

Sprawdź plecaki damskie szkolne!

Zajrzyjcie do galerii z modnymi plecakami na jesień:

1 z 26 Czarny plecak Mum & Co., cena ok. 390 zł

2 z 26 Czarny plecak Ochnik, cena ok. 659 zł

3 z 26 Czarny plecak Aldo

4 z 26 Czarny plecak CCC, cena ok. 129 zł

5 z 26 Kwiatowy plecak New Look, cena ok. 129 zł

6 z 26 Wzorzysty plecak Esprit

7 z 26 Różowy plecak MUM & Co., cena ok. 780 zł

8 z 26 Brązowy plecak Aldo

9 z 26 Czarny plecak Ochnik, cena ok. 859 zł

10 z 26 Czarny plecak River Island

11 z 26 Beżowy plecak New Look, cena ok. 109 zł

12 z 26 Brązowy plecak New Look, cena ok. 109 zł

13 z 26 Biały plecak New Look, cena ok. 129 zł

14 z 26 Czarny plecak Aldo

15 z 26 Czarny plecak Aldo

16 z 26 Srebrny plecak New Look, cena ok. 109 zł

17 z 26 Beżowy plecak New Look, cena ok. 189 zł

18 z 26 Czarny plecak Aldo

19 z 26 Różowy plecak MUM & Co., cena ok. 469 zł

20 z 26 Czarny plecak Ochnik, cena ok. 699 zł

21 z 26 Brązowy plecak CCC, cena ok. 129 zł

22 z 26 Szary plecak MUM & Co., cena ok. 469 zł

23 z 26 Szary plecak MUM & Co., cena ok. 780 zł

24 z 26 Czarny plecak New Look, cena ok. 129 zł

25 z 26 Czarny plecak Vagabond