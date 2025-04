Kochamy błyskotki: pierścionki, naszyjniki, bransoletki i kolczyki to nieodzowne atrybuty kobiecości. Jednak każda z nas ma inny gust i osobowość, dlatego też wybieramy inną biżuterię. Tym razem przygotowałyśmy coś dla fanek ekstrawaganckich ozdób. Duże pierścionki z połyskującymi oczkami będą idealną ozdobą kobiecych dłoni.

Pierścionki na jesień 2014

W najnowszych kolekcjach dominują modele w kształcie kwiatów. Pojawia się również wiele zestawów, które możecie nosić w komplecie lub pojedynczo.

Zawsze powtarzamy, że mniej znaczy więcej. Jednak w przypadku biżuterii ta zasada nie obowiązuje! Trzy pierścionki na jednej ręce? Czemu nie! Najlepiej gdyby były błyszczące i duże.

1 z 21 Modny pierścionek Komplett, cena, ok. 199 zł / Zalando.pl

2 z 21 Modne pierścionki H&M, cena, ok. 14,90 zł

3 z 21 Modny pierścionek New Look, cena, ok. 25 zł

4 z 21 Modny pierścionek Parfois, cena, ok. 19,90 zł

5 z 21 Modny pierścionek Dorothy Perkins, cena, ok. 35 zł

6 z 21 Modny pierścionek New Look, cena, ok. 20 zł

7 z 21 Modny pierścionek New Look, cena, ok. 20 zł

8 z 21 Modny pierścionek New Look, cena, ok. 20 zł

9 z 21 Modny pierścionek River Island, cena, ok. 20 zł

10 z 21 Modny pierścionek Komplett, cena, ok. 119 zł / Zalando.pl

11 z 21 Modny pierścionek Parfois, cena, ok. 19,90 zł

12 z 21 Modny pierścionek Dorothy Perkins, cena, ok. 35 zł

13 z 21 Modny pierścionek Dorothy Perkins, cena, ok. 40 zł

14 z 21 Modny pierścionek New Look, cena

15 z 21 Modny pierścionek Topshop, cena, ok. 75 zł

16 z 21 Modny pierścionek River Island, cena, ok. 50 zł

17 z 21 Modny pierścionek River Island, cena, ok. 50 zł

18 z 21 Modny pierścionek Parfois, cena, ok. 29,90 zł

19 z 21 Modny pierścionek Komplett, cena, ok. 249 zł / Zalando.pl

20 z 21 Modny pierścionek H&M, cena, ok. 19,90 zł