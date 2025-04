Masywna biżuteria jest wciąż bardzo na czasie! W związku z tym wybrałyśmy się na poszukiwaniu najciekawszych naszym zdaniem modeli, które zadadzą szyku każdej jesiennej stylizacji. W tym sezonie najbardziej podobają nam się pierścienie w wersji sygnetu. Maxi obrączka i wielkie oczko - to jest to!

Modne pierścienie w wersji maxi

W naszej galerii znalazły się m.in. komplet sygnetów z nowej kolekcji H&M Studio, oraz modele pochodzące z nowych linii polskiej marki YES. Do tego niedrogie propozycje z New Yorkera i Parfois. A na koniec nieco droższe hity z Topshop, River Island i Zielonego Kota. Jesteśmy przekonane, że wśród nich znajdziecie coś wyjątkowego dla siebie.

