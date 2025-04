Pastelowe awiatory, kolorowe lenonki, okulary w futurystycznych oprawkach. W tym sezonie patrzymy na świat nie tylko przez różowe okulary, dozwolone są wszystkie kolory tęczy!

Okulary przeciwsłoneczne często dopełniają strój i to jest dokładnie to, o czym myślą wszystkie fashionistki. Nie możemy oczywiście pominąć faktu, że powinny być również praktyczne i chronić nasze oczy przed promieniowaniem słonecznym.

Największe trendy można znaleźć na wybiegach na całym świecie. Jeden z najbardziej znanych projektantów — Karl Lagerfeld od lat lansuje czarne okulary, w domu mody Chanel w tym sezonie wprowadził na salony kolorowe lustrzanki o futurystycznych kształtach, w domu mody Fendi natomiast króluje styl retro. Takie modele możemy nosić, jednakowo z kombinezonami o sportowym kroju lub letnimi sukienkami w podobnej kolorystyce. Również marka Hawkers lansuje trend z lustrzanymi szkłami. Okulary zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn tego lata muszą odbijać światło!

W 2016 warto eksperymentować! Odważ się na coś nowego nie tylko w przypadku kształtu oprawek i koloru szkieł. Jeśli nigdy nie nosiłaś lustrzanek – może warto przekonać się to tego must have. Ważne przy stylizacji jest również to, jaką biżuterię dobierzesz. Jeśli nosimy mocne kolory szkieł czy okularów zbędne będą duże kolczyki, czy ozdoby do włosów. Dobierając oprawki, starajmy się, by górna krawędź okularów nie przekraczała kształtu naszych brwi.

Klasyka zawsze w modzie!

Czerń oraz zwierzęce akcenty goszczą w katalogach także tego lata. Kolorowe szkła plus panterowy print to ciekawe połączenie klasycznych motywów zwierzęcych i tegorocznego boom na kolory. Pasują idealnie do prostych, zachowawczych stylizacji rodem

w francuskiego wybrzeża. Takie rozwiązanie lansuje m.in. ikona mody Olivia Palermo.