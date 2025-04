Gdy temperatury rosną, pielęgnacja skóry jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Warstwa kremu z wysokim filtrem to podstawa (niezależnie od tego, czy idziesz do biura, bawisz się przy basenie, czy wylegujesz na plaży), ale żeby jeszcze bardziej zwiększyć ochronę, zainwestuj w kapelusz przeciwsłoneczny.

Oprócz tego, że trzyma słońce na dystans, może podnieść twój strój dziewczyny z sąsiedztwa do looku gwiazdy. Jest tak samo niezbędny na upalne dni jak okulary przeciwsłoneczne, modny strój kąpielowy, sandały, czy długie, zwiewne sukienki. W skrócie — must have.

Na jakie nakrycia głowy zwrócić uwagę w tym sezonie? Na szczycie listy przebojów na lato 2023 znalazły się m.in. bucket hats, kapelusze kowbojskie, wzorzyste chusty i bejsbolówki. Dziewczyny z branży pokochały też na zabój słomkowe kapelusze szerokim rondem. Im większe, tym lepiej.

Przewiń w dół i odkryj najmodniejsze nakrycia głowy na lato 2023, które będą blokować ostre promienie słońca i które warto dodać do kolekcji.

Spis treści:

Kapelusze rybackie tzw. bucket hats bezapelacyjnie są numerem jeden, jeśli chodzi o najmodniejsze nakrycia głowy na lato 2023. Dają nieskończone możliwości stylizacji. Możesz wybrać klasyczny bawełniany model, który zawsze możesz mieć pod ręką (bez problemu spakujesz go do torebki) lub w wakacyjnym klimacie — utkany z naturalnych materiałów.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli chcesz dodać trochę elegancji do swojego nadmorskiego looku, sięgnij po kapelusz z szerokim rondem. Świetnie wygląda i zapewnia doskonałą ochronę twarzy, szyi i ramion przed słońcem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Inne stylowe nakrycie głowy na lato 2023? Wzorzysta chusta. Na co dzień, na plażę i na weekendowy piknik na trawie. Jeśli kupisz ją w rozmiarze XL, możesz wyczarować się z niej także stylowy top, wykorzystać jako ozdobę do torebki lub pasek do spodni.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Czapka z daszkiem jest modna cały rok. W zależności od sezonu zmienia się tylko jej design. Latem sięgaj po bejsbolówki w jasnych, słonecznych kolorach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kolejny letni niezbędnik to kapelusz kowbojski. Wrócił na wybiegi i z miejsca podbił serca dziewczyn na całym świecie. Idealnie wypadnie w festiwalowych lookach. Sparuj go z kowbojkami, szortami jeansowymi i topem lub sukienką w klimacie boho.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli szukasz bardziej designerskiego nakrycia głowy na lato 2023, ażurowa czapka będzie świetnym wyborem. Może nie ochroni przed słońcem, ale za to zapewni niesamowity wygląd. Oryginalna i bardzo stylowa. Idealna na imprezy pod gołym niebem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

