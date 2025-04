Mokasyny to elegancka alternatywa dla balerin - to klasyka gatunku! Pierwotnie mokasyny to były buty Indian, które następnie zostały zaadaptowane na europejskie potrzeby. Właśnie w związku z tym bardzo często buty w tym stylu ozdobione są charakterystycznymi frędzlami na języku.

Modne mokasyny na wiosnę i lato 2014

W nadchodzących miesiącach najmodniejsze będą klasyczne modele w granacie, bieli i brązach, chociaż marki przygotowały się również na inne ewentualności. W sklepach w całej Polsce oraz w internecie znajdziecie mnóstwo bardziej szalonych butów. W ostrych kolorach, czy z ciekawymi aplikacjami. Obuwie w tym stylu to również świetne rozwiązanie jako uzupełnienie looku w marynarskim stylu - doskonałe na lato!.

