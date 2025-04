Jeżeli nie jesteście fankami balerin? Spokojnie możecie zamienić je na równie wygodne mokasyny damskie na lato.

Początkowo były to buty Indian, które wykonane były z miękkiej skóry. Dzisiaj noszone są przez kobiety, mężczyzn i dzieci. To klasyka, która od lat nie wychodzi z mody.

W nadchodzącym sezonie zdecydowanie najwięcej jest tych w czarnym kolorze. Jednak producenci nie zapomnieli również o wielbicielkach bardziej intensywnych barw. Dostępne są modele w kolorze: niebieskim, czerwony, srebrnym czy bordowym.

Mokasyny, to uniwersalne buty, które możecie nosić na wiele sposobów i okazji. Te z metalicznym połyskiem idealnie sprawdzą się w czasie spotkań z przyjaciółmi, czarne będą dobrym rozwiązaniem do pracy. Kolorowe, natomiast dobrze wypadną, na co dzień.

