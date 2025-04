Kapelusz to nieodzowny element stroju większości fashionistek - bez względu na sezon. Jednak latem nakrycie głowy jest nie tylko stylowe, ale i w większości przypadków obowiązkowe ze względu na silne słońce. W związku z tym przygotowałyśmy zestawienie modeli, które przypadły nam do gustu najbardziej spośród dostępnych aktualnie w polskich sklepach. Zobaczcie zatem nasze typy zaglądając do naszej galerii, którą znajdziecie poniżej.

Modne kapelusze na lato 2015

|moda uliczna z Paryża|

W tym sezonie hitem są ekstrawaganckie modele z ogromnym rondem, które na pewno ułatwią nam czytanie książek (lub przeglądanie naszej mobilnej aplikacji na telefonie), podczas wielogodzinnego plażowania. A dla tych, które cenią sobie praktyczność mamy również kapelusze z wąskim rondem, które sprawdzą się także jako element miejskiej garderoby.

W naszej galerii z letnimi kapeluszami znajdziecie wciąż modne "panamy" i te w równie męskim stylu. Wcześniej wspomniane modele z szerokim rondem a także te w stylu z Dzikiego Zachodu. Kolorystycznie, mamy nadzieję, że również wam podpasowałyśmy.

