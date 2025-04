Przed wami 12 modnych stylizacji z różnymi nakryciami głowy. Bo jak się okazuje nadchodząca jesień i zima to sezony, w których nie obejdziemy się bez kapeluszy i wszelkiego rodzaju czapek. W naszej galerii znajdziecie fashionistki wprost z ulic Mediolanu, Londynu i Nowego Jorku a wśród nich Annę Dello Russo Chiarę Ferragni.

Reklama

Modne nakrycia głowy - jak je nosić?

W nadchodzących miesiącach powinnyście pomyśleć o zaopatrzeniu swojej garderoby w nakrycia głowy. Najlepiej by był to kapelusz z niewielkim rondem. Może być klasyczny w kolorze czarnym albo odważny w mocnym odcieniu. Tego typu dodatek nada każdej stylizacji modowego smaczku. Przekonajcie się same.

Saturday get ready to go to the amazing place in Milan @fondazionePrada 💫✨✨( wearing @prada coat&bag) Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Anna Dello Russo (@anna_dello_russo) 5 Cze, 2015 o 9:58 PDT

Miłośniczki ulicznego stylu na pewno ucieszy fakt, że czapki damskie full capa także te z nadrukami i hasłami będą wciąż hitem. Nosimy je z obszernymi chustami i wełnianymi szalikami. Pamiętamy o modnej w poprzednich latach - warstwowości. Oprócz tego kobiety, które uwielbiają zwracać na siebie uwagę stylem powinny zainwestować w kapelusz dopasowany kolorystyczne np. do płaszcza. Total looki są wciąż w cenie.

Zobaczcie więcej stylizacji z ulic światowych stolic mody i zainspirujcie się nimi już teraz. Miłej zabawy w strojeniu!

Więcej pomysłów na modne stylizacje:

Reklama

5 szałowych stylizacji na letnią imprezę Jak nosić dżinsowe szorty? W czym najlepiej iść na plażę?