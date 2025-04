Sylwester to czas kiedy możemy naprawdę zaszaleć ze swoim wizerunkiem. Oczywiście obowiązują pewne zasady kolorystyczne. Na tę noc zarezerwowane są odcienie czerni i złota to samo tyczy się makijażu i ozdób. W sylwestra możemy zaszaleć z brokatem i akcesoriami i właśnie na nich chcemy się chwilę dłużej zatrzymać.

Sylwestrowe ozdoby do włosów

W sklepach z roku na rok możemy znaleźć coraz więcej zabawnych gadżetów, które ozdobią nasze stylizacje i nadadzą im charakterystycznego smaczku. Chodzi tu przede wszystkim o ozdoby do włosów. Opaski, stroiki i okulary z 2016 rokiem na pewno sprawią, że nawet najprostszy look będzie wyglądał ultra imprezowo. Jeśli wasze stylizacje zazwyczaj są zachowawcze w sylwestra możecie popłynąć i zaszaleć z wizerunkiem.

Zabawa sylwestrowa jest zawsze wyjątkowa a żeby była jeszcze bardziej zabawowa polecamy wybrać się do m.in. H&M, czy sklepów Claire's. Tam znajdziecie świetne gadżety, które sprawią, że ta noc będzie jeszcze bardziej niezapomniana. A do tego zdjęcia z imprezy będą niezapomniane. Zobaczcie zatem nasze propozycje zaglądając do naszej galerii.

