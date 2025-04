Ostatnio dokonaliśmy przeglądu modnych spodni na jesień i zimę 2011/2012. Dziś zajmiemy się dokładniej oferowanymi dodatkami przez takie marki jak Mango, Zara czy H&M. Porównamy trendy, a także wybierzemy najciekawsze torebki, biżuterię i rękawiczki.

Na wybiegach projektanci oferują różnorodne dodatki - mają jednak one jedną spójną cechę - wszystkie mają się wyróżniać. Pojawia się futurystyczna biżuteria, jednak wciąż wygrywają projekty w stylu retro. Naszyjniki, kapelusze, torebki i rękawiczki mają mieć kolor, szczegółowe wykonanie oraz charakteryzujący je detal. Na naszym rynku nie brakuje stylowych dodatków, wybierzmy więc te, które idealnie będą pasować do naszych stylizacji i uzupełniać nasz look w okresie jesienno-zimowym

H&M

H&M 2012

Marka H&M postawiła na różnorodność oraz niską cenę. Oferowane dodatki są oparte na trendach oraz zbliżających się okazjach walentynkowych i karnawałowych. Dlatego też odnajdziesz tam urocze torebki w kształcie serca i mnóstwo ciekawych błyskotek. Jeśli więc lubisz duży wybór i rozsądną cenę, skieruj się do ich sklepów.

Mango

Mango 2012

Tego roku torebki od Mango mienią się zarówno kolorami, jak i trendami. Odnajdziesz tam najróżniejsze rozmiary od masywnych toreb po malutkie i poręczne kopertówki. Na uwagę zasługują połyskliwe, zdobione i pikowane wersje. Nie możesz też ominąć szalenie modnych gadzich skór, które w tym sezonie nabierają chłodnych kolorów.

Zara

Zara 2012

Znana marka Zara zdecydowała się na kilka głównych trendów - lata 70-te, rockowe oraz elegancję w stylu retro. Dlatego oferowane przez nich dodatki i torebki są piękne, przemyślane i dobrze wykonane. Na uwagę zasługują musztardowe elementy torebek, urocze frędzle, ćwieki, pikowania a także gładka strukturą skóry. Odnajdziesz tam również szalenie modny kolor nadchodzących sezonów - turkus i pomarańcz.

Tally Weijl

Tally Weijl 2012

Pudrowe chusty, modne kapelusze i ogrom pasków odnajdziesz w młodzieżowej marce Tally Weijil. Pojawiają się tam trendy dzikiego zachodu oraz meksykańskie wzornictwo. Co istotne, panuje ogrom efektownych frędzli, które prezentują się zawadiacko.

Reserved

Reserved 2012

Torebki od Reserved oddały się trendom retro. Całość kolekcji utrzymuje się w spójnej kolorystyce brązów, szarości i czerni, dzięki czemu doskonale odnajdzie się w aktualnym asortymencie innych ubrań. Co ciekawe, pojawiają się propozycje z nadrukowanymi kwiatami, które spełnią się nie tylko jesienią i zimą, ale również wiosną.

Solar

Solar 2012

Bardzo eleganckie i wyrafinowane dodatki odnajdziemy w najnowszej kolekcji marki Solar. Całość została wykonana z dzianin, włóczek oraz drewnianych koralików. Dominują ciepłe i stanowcze kolory takie jak pomarańcze, jednak dla kontrastu pojawia się cytrynowa zieleń oraz mocny błękit.

Top Secret

Top Secret 2012

Marka Top Secret oferuje kilka zróżnicowanych trendów które jednak uspójniła elegancją. Pojawiają się dzikie wzory pantery, futrzaki, kokardy oraz plecionki. Biżuteria utrzymuje się w kolorach czerni oraz srebra, co daje jej doskonale predyspozycje do stylizacji karnawałowych.

New Yorker

New Yorker 2012

Młodzieżowa marka New Yorker została pochłonięta trendami retro - zwłaszcza wśród oferowanych dodatków i biżuterii. Urocze kolczyki z sowami, pierścionki z lisami i bransoletki z kunsztownymi koralikami urzekają. Doskonale wpisują się w trendy lat 70-tych oraz hippie. Jeśli więc szukasz czegoś oryginalnego w niskiej cenie, skieruj się własnie do ich sklepów.

In Wear

In Wear 2012

Tego roku marka In Wear skupiła się na prostocie. Oferowane dodatki są uniwersalne, a niektóre czapki i szaliki mogą być noszone przez obie płcie. Wyjątek stanowią rękawiczki które wyróżniają się na tle innych produktów projektem i wykonaniem - skórzane wykończenie oraz sweterkowe przedłużenia na pewno sprawdzą się podczas srogiej zimy.

Jackpot

Jackpot 2012

Marka Jack Point skupiła się na ciekawych propozycjach w stylu retro. Na uwagę zasługują propozycje na styl lat 20-tych oraz 40-tych. Kobiece czapki na styl czepków i kapelusze z pewnością będą wyróżniać cię z tłumu. Dominuje spokojna kolorystyka szarości oraz kremowej bieli, co ciekawe niektóre dodatki mają urocze pompony - w sam raz na zimę!

Caterina

Caterina 2012

Kobieca marka Caterina postawiła na wyraźną strukturę gadziej skóry w torebkach oraz miękkość włóczki w szlifując i kominach. Paski i rękawiczki zaczynają skłaniać się ku trendom lat 80-tych, które nie ubłaganie wchodzą do mody od sezonów wiosennych.

Szafomania

Szafomania 2012

Propozycje od Szafomanii są bogate we wzory. Oferowane przez nich torebki i kopertówki mienią się różnorakimi kolorami oraz ich deseniami. Pojawiają się kwiaty, mozaiki i floresy. Jeśli więc szukasz przykładowo kopertówki, która będzie główną ozdobą stylizacji zapoznaj się ich ofertą.

Wallis

Wallis 2012

Futrzaki od marki Wallis, doskonale uzupełnią jesienno-zimowe płaszcze a konkretniej ich kołnierze. Dzięki takiemu dodatkowi błyskawicznie zmienisz wygląd swojego płaszcza, a nawet kurtki. Kolory szarości i brązów pozwalają na dopasowanie do ciepłych i chłodnych kolorów. Jeśli więc szukasz czegoś eleganckiego w stylu pokazów Diora, zapoznaj się ich ofertą.

Tosca Blu

Tosca Blu 2012

Kratki i cekiny znalazły swoje miejsce w marce Tosca Blu. Oferowane torebki lansują się w modnych wersjach wzorów szkockich a bogato doszywane cekiny skupiają uwagę równie skutecznie co biżuteria. Jeśli więc szukasz czegoś modnego, ale i eleganckiego, zapoznaj się z ich ofertą dodatków na rok 2012.

Monnari

Monnari 2012

Dodatki od marki Monnari postawiły na esencję kobiecości. Ciemna czerwień, gadzia skóra oraz elementy z futrzaków nadają kolekcji elegancji i wyrafinowania. Również naszyjniki są niezwykle okazałe i bogate. Jeśli więc szukasz czegoś idealnego na karnawał, zapoznaj się ich ofertą.

Pretty Girl

Pretty Girl 2012

Marka Pretty Girl oferuje bardzo zróżnicowane dodatki. Biżuteria utrzymuje się w ciepłej kolorystyce miodów i złota, natomiast rękawiczki i szaliki utrzymują się w kolorach szarości wzbogaconych o kolorowe wzory.

Springfield

Springfield 2012

Tego roku marka Spriengfield skupiła się na męskich trendach, dlatego ich oferta jest bardzo prosta i klarowna. Kształty (przy torebkach) masywne i kwadratowe. Jednak dla minimalistek znajdą się wersje drobnych podręcznych torebek oraz uroczych szalików w pasy.

Orsay

Orsay 2012

Marka Orsay skupiła się na różnorodnych kobiecych i dziewczęcych dodatkach. Ciepłe rękawiczki oraz bardzo ładna biżuteria są mocną stroną Orsay'a. Jeśli więc szukasz czegoś w jasnych kolorach i subtelnym wykonaniu, skieruj się właśnie do ich sklepów.

Big Star

Big Star 2012

Tego roku szarość opanowała propozycje od Big Stara. Mnóstwo ciepłych i grubych szalików, czapek i rękawiczek z typowo zimowymi wzorami doskonale nada się dla największych zmarzluchów. Warto zwrócić uwagę na urocze pasy i guziczki, które towarzyszą ich zimowym dodatkom.

Aryton

Aryton 2012

Zdecydowanie lata 20-te oraz 30-te opanowały kolekcję dodatków kobiecej marki Aryton. Urocze kapelusze idealnie nadadzą się do krótkich fryzur oraz wyrazistych makijaży! Rękawiczki również są niczego sobie i posiadają urocze detale na wzór koronek.

River Island

River Island 2012

River Island należy do marek które oferują zawsze najróżnorodniejsze dodatki - od słodkich czapek na styl misiów i tygrysków po eleganckie szale, których nie powstydziłyby się gwiazdy Hollywood. Jeśli więc szukasz czegoś oryginalnego, skieruj się do ich sklepów.

Timex

Timex 2012

Tego roku marka Timex zdecydowała się na styl lat 80-tych. Zegarki są wykonane w kolorowej formie tamtych lat i mienią się neonowymi kolorami. Jeśli więc lubisz prosty kwadratowy wyświetlacz z i kolorową obudowę, zapoznaj się z ich ofertą.

