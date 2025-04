Przed wami nasz kolejny, subiektywny przegląd. Tym razem skupiamy się na butach - bo przecież tych nigdy za wiele! W gorącej 15-tce znalazły się płaskie mokasyny, wygodne baleriny, piękne szpilki a nawet szałowe kozaki. W naszej galerii znajdziecie propozycje ze znanych sieciówek, jak i designerskie obuwie, o którym marzymy.

Redakcja wybrała 15 najgorętszych par butów na wiosnę

Zaczynamy od 2 hitów z najnowszej kolekcji Tomasza Ossolińskiego dla Gino Rossi. Projektant stworzył ponadczasową krótką serię butów, które sprawdzi się przez cały rok. Szare kozaki z frędzlami to nasz niezaprzeczalny ulubieniec.

Loft37 jak zwykle proponuje masę boskich modeli butów. W tym sezonie wybrałyśmy seksowne botki peep-toe i baleriny z wymiennymi kokardami. Oprócz tego znalazłyśmy również fantastyczne baleriny w F&F. Mocny róż przyciągnął naszą uwagę także w kierunku loaferów z H&M. Wyglądają one naprawdę luksusowo.

Wiosną stawiamy też na modne sandałki na obcasie. Pastele i ozdobne dodatki to zawsze coś, co ciągnie nas jak sroki do świecidełek. Ale w końcu taka już natura kobiet :)

