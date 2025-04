Kolejny sezon i kolejne propozycje. W końcu sportowe obuwie to must-have każdej kobiety. Nieważne w jakim stylu ubiera się na co dzień - wygodne i ultra modne buty przydadzą się wszystkim. A biorąc pod uwagę panujące trendy zakup ekstrawaganckiej pary to dobry wybór. Będzie pasować do niezliczonej ilości stylizacji.

Sportowe buty na jesień 2015

W naszej galerii znajdziecie kilkadziesiąt modeli spośród setek, które trafią na sklepowe półki. Wybrałyśmy jedynie te modele, które same rekomendujemy. Oczywiście w zestawieniu nie mogło zabraknąć kolorowych unisexów od New Balance, czy szczytu szaleństwa, czyli modelów Puma x Vashtie.

Oprócz nich w galerii znajdziecie boskie modele Reebok Classic. Marka co sezon przechodzi samą siebie. Pstrokate i mocno zdobione printem modele są nieziemskie. To samo tyczy się marki adidas. Brand stawia na mocne neony, które my wciąż kochamy.

Pamiętajcie, że buty sportowe możemy nosić dosłownie do wszystkiego. Nawet do pracy, no chyba, że dress code w biurze wymaga czego innego. Niemniej skoto faceci mogą nosić do garniturów trampki to czemu my nie możemy butów sportowych? :)

