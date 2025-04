Chociaż chciałybyśmy kupować już wiosenne ubrania i buty, to pogoda nam wciąż w tym przeszkadza. Dlatego zrobiłyśmy niewielki przegląd butów na teraz, które sprawdzą się również wiosną i latem. W końcu noszenie ciężkich butów do zwiewnych sukienek jest wciąż modne. I chociaż najchętniej nosiłybyśmy śniegowce, to czasem potrzebujemy czegoś bardziej eleganckiego.

Przeceny vs. nowości

W naszym zestawieniu znalazły się buty z przecen, tj. szare kozaki z Zary, czy czarne botki z Mango. Jednocześnie znalazłyśmy modele z wiosennych kolekcji z m.in. Topshop i River Island, które mogą się sprawdzić zimą. Ich wysokie koturny zabezpieczą nasze stopy przed mrozem i śniegiem, a wiosną doskonale uzupełnią modne stylizacje. Ceny butów, które wrzuciłyśmy do naszej galerii startują od 89 złotych.

