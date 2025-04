Pewnie większość z was ma już sylwestrowe plany dlatego podpowiadamy w co się ubrać by czuć się bosko. Oczywiście proponujemy szpilki, bo nic jak buty na obcasie nie pompują naszego ego. A tej nocy warto wyglądać i czuć się świetnie. W końcu jaki sylwester taki cały rok...?

Modne szpilki na sylwestra 2015/2016

Wybrałyśmy 11 par stylowych szpilek na ultra wysokim obcasie i tym niższym. W zależności od oczekiwanego stopnia wygody polecamy by mieć zawsze przy sobie (w miarę możliwości), buty na zmianę. Jednak dla tych, którym szpilki nie straszne proponujemy m.in. fantastycznie buty z piękną fakturą z Loft37 lub ultra sylwestrowe czółenka z brokatem z H&M.

Oprócz klasyków mamy dla was sandały na obcasie. W związku z panującą modą nosimy je do rajstop i podkolanówek. Nie musicie się zatem bać, że zmarzniecie z gołymi nogami. Złote lub czarne sandałki znajdziecie w F&F lub piękne ze wstążką w Mango lub Zarze.

|Od lewej: Lana del Rey, Justyna Steczkowska, Candy Girl, Klaudia Halejcio, Vanessa Hudgens - fot.ONS.pl|

Czarne szpilki z aplikacjami - typowo sylwestrowymi w kolorze złota lub srebra znajdziecie w sklepach Kari a także Top Secret lub Hego's Milano. Naszym hitem są również złoto kremowe buciki z Zary. Przydadzą się również latem!

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie wszystkie zdjęcia wraz z cenami.

